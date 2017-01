We wtorek Amnesty International przedstawiła raport o regulacjach antyterrorystycznych w 14 państwach UE, w tym w Polsce. Oceniła, że ustawa o działaniach antyterrorystycznych jest nieprecyzyjna i ogranicza podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

"Mam bardzo złe zdanie o tego rodzaju organizacjach, które lekceważą bezpieczeństwo" – powiedział Błaszczak.

"Dzięki ustawie antyterrorystycznej bezpiecznie przebiegły Światowe Dni Młodzieży. Kilka osób, które były podejrzane, że mogą stanowić zagrożenie, dzięki tej ustawie zostało z Polski deportowanych" – podkreślił.

Dodał, że ustawa przynosi bardzo pozytywne efekty, np. spadła liczba alarmów bombowych. "Poprzez wymaganie rejestracji kart prepaid, a więc poprzez wyeliminowanie anonimowości w przypadku posługiwania się takimi kartami, zmniejszyła się liczba alarmów bombowych. W związku z tym instytucje państwowe nie ponoszą zbędnych kosztów związanych z tego rodzaju działalnością" – zaznaczył Błaszczak.

Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że ustawa antyterrorystyczna jest potrzebna i stanowi ważne narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju.

"Proszę zauważyć, co dzieje się w Niemczech. Tam dochodzi do zamachów terrorystycznych, tam terroryści islamscy pozbawiają życia innych ludzi. We Francji mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym. Jest on konsekwencją zamachów terrorystycznych, czy to w Paryżu czy w Nicei. Polska jest krajem bezpiecznym. Jednym z narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce jest ustawa antyterrorystyczna" – zapewnił szef MSWiA.

"Niech +pięknoduchowie+, również w Polsce, opowiadają sobie różne dziwne historie. Ja stoję na stanowisku, że Polska musi być krajem bezpiecznym. Póki jestem ministrem spraw wewnętrznych i administracji nie wycofam się z tego rodzaju działań, bo bezpieczeństwo jest dla mnie priorytetem" – oświadczył Błaszczak.

Minister spraw wewnętrznych i administracji w środę otworzył posterunek policji w Nowinach koło Kielc. Szef MSWiA wręczył też trzem 17-letnim chłopcom nagrody Młodego Bohatera. Przyznawane są one dzieciom, które ocaliły, bądź przyczyniły się do ocalenia życia innych osób

Tzw. ustawę antyterrorystyczną Polska uchwaliła w czerwcu 2016 roku przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Według rządu ma ona podnieść efektywność polskiego systemu antyterrorystycznego, zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i polepszyć koordynację działań służb.

Zgodnie z ustawą głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym jest szef ABW. Minister spraw wewnętrznych i administracji odpowiada za przygotowanie do takich zdarzeń, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie. Ustawa określa zasady m.in. wprowadzania stopni alarmu terrorystycznego; przy trzecim i najwyższym, czwartym, minister spraw wewnętrznych może zakazać zgromadzeń publicznych lub imprez masowych - sam albo na wniosek szefa ABW lub komendanta głównego policji.

Według AI nowe regulacje przyznają Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szerokie uprawnienia w obszarze działań operacyjnych i wzmacniają kompetencje w zakresie inwigilacji. Ustawa nie wprowadza przy tym niezależnych mechanizmów kontrolnych, które pozwalałyby na zapobieganie ewentualnym nadużyciom władzy i pociąganie do odpowiedzialności ich sprawców - podkreśla organizacja. (PAP)