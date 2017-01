Prezydent pytany w RMF FM, jak wyglądają jego relacje z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim odpowiedział: "normalnie". Dopytywany "na czym polega norma" odparł: "na tym, że jak trzeba to się rozmawia".

"Ja ostatnio rozmawiałem i z liderami opozycji i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim" - dodał Andrzej Duda. Pytany, jaka była "temperatura rozmów" z Jarosławem Kaczyńskim odparł, że "była bardzo spokojna".

Prezydent pytany o postać prezydenta z programu satyrycznego "Ucho prezesa", który "nie jest wpuszczany do prezesa" podkreślił, że "jak do tej pory to pan prezes odwiedzał pana prezydenta".

Dopytywany o jedną z "nocnych wizyt" prezydenta u prezesa PiS odpowiedział, że nie była to wizyta w sprawach politycznych.

"Powtarzam jeszcze raz, jeżeli jest taka potrzeba i konieczność spotkania to pan prezes przyjeżdża do Pałacu Prezydenckiego albo do Belwederu w zależności od okoliczności" - powiedział Duda.