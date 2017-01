"Od referendum dotyczącego wystąpienia (Wielkiej Brytanii) z Unii Europejskiej upłynęło już prawie siedem miesięcy. Brytyjskie plany wystąpienia nadal nie zostały sformalizowane" - powiedział Steinmeier we wtorek w Berlinie.

"Dlatego cieszymy się, że brytyjska premier naszkicowała dziś wyobrażenia swojego rządu o wyjściu z UE, co wreszcie pozwoliło na uzyskanie większej wiedzy o brytyjskich planach" - oświadczył szef niemieckiej dyplomacji.

Steinmeier zaznaczył, że May opowiedziała się za "pozytywnym i konstruktywnym partnerstwem, przyjaźnią z silną UE". "To dobrze" - ocenił. "My także życzylibyśmy sobie w miarę dobrych, bliskich i nacechowanych zaufaniem relacji. Z tego powodu chcielibyśmy, by negocjacje przebiegały w sposób konstruktywny" - wyjaśnił Steinmeier.

Minister zastrzegł, że negocjacje rozpoczną się dopiero wtedy, gdy Londyn poinformuje oficjalnie o zamiarze wystąpienia z UE. Polityk SPD zwrócił uwagę, że ważne będzie zachowanie przez pozostałe 27 krajów jedności w rozmowach z Wielką Brytanią.

W środę po raz pierwszy zbierze się w Berlinie pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel komisja rządowa, która ma przygotować niemieckie stanowisko negocjacyjne.

Premier Wielkiej Brytanii powiedziała we wtorek, że chce, by negocjacje z UE w sprawie Brexitu zakończyły się w ciągu dwóch lat, zaznaczyła jednak, że porozumienie powinno być realizowane stopniowo, by uniknąć zbyt radykalnej zmiany. May ostrzegła UE przed chęcią "ukarania" Wielkiej Brytanii za wystąpienie ze Wspólnoty. "Nie byłoby to postępowanie przyjaciela" - oceniła.

Jej zdaniem Brexit musi oznaczać kontrolę nad tym, ilu obywateli krajów europejskich przybywa do Wielkiej Brytanii, i zapowiedziała, że to właśnie Londyn zamierza uzyskać. Zapewniła, że nie chce, by Brexit stał się początkiem końca Unii Europejskiej.