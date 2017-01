Premier pytana była pytana przez dziennikarzy na wtorkowej konferencji prasowej o to, czy ostatnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa niepokoją polski rząd.

"Proponuję, żebyśmy zaczekali do pierwszych dni, kiedy rozpocznie się prezydentura pana prezydenta Donalda Trumpa. Mamy już wkrótce jego zaprzysiężenie (20 stycznia - PAP) i tak naprawdę od tego momentu zacznie się odliczanie czasu tej prezydentury i również zobaczymy, czego możemy się spodziewać, jak będzie ona przebiegała" - powiedziała Szydło.

Szefowa polskiego rządu wskazała, że decyzje, jakie zostały podjęte podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie, pokazują, że Sojusz się zmienia, że "NATO zaczyna mieć inny punkt widzenia na otaczającą rzeczywistość", a "wzmocnienie flanki wschodniej jest tego najlepszym przykładem". Premier dodała, że Unia Europejska "też się modernizuje"

"Najistotniejsze jest to, co po zaprzysiężeniu będziemy mogli obserwować, jeżeli chodzi o prezydenturę. Sądzę, że tutaj najlepiej po prostu poczekać do tego momentu" - podsumowała premier.

W niedawnym wywiadzie dla brytyjskiego "Timesa" i niemieckiego "Bilda" amerykański prezydent elekt ocenił, że decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej była związana z poczuciem zagrożenia brytyjskiej tożsamości, wywołanym przez europejski kryzys uchodźczy. "Myślę że ostatecznie Brexit to będzie wielka rzecz" - podkreślił. "Wierzę, że inne kraje też wyjdą (z UE). Utrzymanie tego razem nie będzie tak proste, jak wielu ludziom się wydaje, a jeśli uchodźcy dalej będą napływać do różnych części Europy, to będzie bardzo ciężko, bo ludzie się wściekli o to" - mówił Trump.

Ponadto Trump ocenił NATO jako organizację przestarzałą, ponieważ "zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu". "NATO ma problemy. Jest przestarzałe, ponieważ zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu. Po drugie, kraje (członkowskie) nie płacą tyle, ile powinny" - mówił Trump, podkreślając, że jest to "nie fair". Jak dodał, Sojusz nie zatroszczył się o walkę z terroryzmem. "Abstrahując od tego, uważam NATO za bardzo ważne" - podkreślił.

Prezydent elekt określił też Unię Europejską jako instrument niemieckiej dominacji, której celem jest pokonanie Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym. Z tego też powodu jest mu wszystko jedno, czy UE się rozpadnie, czy też pozostanie jednością.(PAP)