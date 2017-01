Mazurek: apelowałabym do PO, by nie eskalowała kolejnych konfliktów

Apelowałabym do polityków PO, by nie eskalowali kolejnych konfliktów - tak we wtorek rzecznik PiS Beata Mazurek odniosła się do wypowiedzi szefa Platformy Grzegorza Schetyny, który uważa że prezydent Andrzej Duda powinien stanąć przez TS za podpisanie nielegalnie przyjętego budżetu.