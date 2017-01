Petycja do Amazona: Wycieraczka do butów z polską flagą to "mowa nienawiści"

amazon, amazon.comźródło: Bloomberg

Sprzedaż polskiej flagi lub flagi innego narodu jako wycieraczki do butów to rozprzestrzenianie pogardy i mowy nienawiści - głosi petycja Reduty Dobrego Imienia do sklepu internetowego Amazon, pod którą można podpisać się w internecie.