Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska przekazała PAP w niedzielę, że luteranie na różne sposoby włączają się w akcję.

"W kilku parafiach - Cisownica, Kraków, Mikołów, Pisz, Skoczów, Wisła Centrum, Wisła Głębce - do wsparcia WOŚP zachęcają duchowni podczas niedzielnych nabożeństw. Są i takie, które ofiarę z nabożeństwa przeznaczają na ten cel (Łask, Jawor, Kraków)" – poinformowała.

Jak dodała, w akcję zaangażowana jest przede wszystkim luterańska młodzież, która występuje w roli wolontariuszy WOŚP w m.in. takich miastach jak: Jastrzębie Zdrój, Częstochowa, Łódź, Warszawa i Wrocław.

"W akcję od wielu lat włącza się część parafii ewangelicko-augsburskich w całej Polsce. Pod kościołami kwestują wolontariusze, np. harcerze czy uczniowie okolicznych szkół. Zachęca się też parafian do tego, by życzliwie podeszli do kwestujących. W parafiach wiślańskich istnieje wieloletnia współpraca z głównym sztabem WOŚP" – wskazała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Wyliczyła, że spod kościoła ewangelicko-augsburskiego w Legnicy, w porozumienia z lokalną parafią, od wielu lat wysyłane jest "Światełko do Nieba". Podczas tegorocznej edycji "Światełka do Niebo" w Zgierzu po raz pierwszy zostanie wysłane z terenu parafii ewangelicko-augsburskiej.

"Czasem zaangażowanie jest po prostu indywidualne, choć parafia nie organizuje zbiórki, to jej członkowie włączają się w kwestowanie czy też przekazują fundusze na WOŚP. Wsparcie akcji przekłada się na konkretną pomoc, której może nie zauważa się na co dzień, ale jest dostrzegalna, chociażby na polskich oddziałach noworodkowych" – zaznaczyła.

Fundacja Jerzego Owsiaka gra w niedzielę w tegorocznym Finale WOŚP "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". Na koncie WOŚP jest już ponad 21 mln zł.