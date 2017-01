"Jeśli chodzi o informację, która się rozeszła, że planowane są zmiany w regulaminie Sejmu, to dotyczą one, te projekty - bo to jest wciąż w sferze projektu - takich zmian w regulaminie, które by sytuacje okupowania sali, czy mównicy obwarowały jakimiś karami poważniejszymi niż te drobne, które możemy w tej chwili zastosować" - powiedział Terlecki.

Jak zaznaczył, taki projekt jeszcze nie powstał. Ocenił, że "te kary finansowe dziś nie są zbyt dokuczliwe". "To jest możliwość pozbawienia posła połowy wynagrodzenia za jeden miesiąc albo za trzy miesiące" - przypomniał.

Pytany, jak bardzo kara zostałaby podwyższona odpowiedział, że może to być pozbawienie połowy wynagrodzenia za 4 lub 6 miesięcy.

"Nie jest możliwa taka sytuacja, że ktoś narusza regulamin Sejmu, narusza prawo i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji; to byłoby niepedagogiczne" - oświadczył Terlecki.

Pytany, czy projektowane, nowe rozwiązanie działałyby wstecz, zaprzeczył.