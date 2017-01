Komisja zajęła się na środowym posiedzeniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

„Ta inicjatywa to akt, który chcemy wpisać w całokształt funkcjonowania polskiego wojska, budowania tradycji, która ma formować zarówno współczesne kadry wojskowe – żołnierzy, oficerów - jak również pokazywać pewien ciąg historyczny, tworzący panteon chwały, wsparcie ideowe i tradycji żołnierskiej naszej armii” – mówił na komisji podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski.

Jak zaznaczył, wnioskodawcy, chcąc uhonorować bohaterów, wzorowali się na działaniach podjętych przez II Rzeczpospolitą względem ostatnich żyjących powstańców styczniowych. „Celem projektowanej regulacji prawnej jest podkreślenie, że państwo polskie uznaje i honoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej przez specjalne ich potraktowanie. Chodzi o cały Korpus, a zatem zarówno żołnierzy wyklętych, niezłomnych, jak powstańców warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy się przysłużyli odbudowie niepodległości” – powiedział.

Zgodnie z projektem Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP otrzyma na własność bezpłatnie, jednorazowo mundur oraz prawo do noszenia go wraz z oznakami stopni wojskowych. Ubiór mundurowy będzie wydawany na wniosek członka Korpusu.

„Ten wniosek ma być złożony do wojskowego komendanta uzupełnień. Minister obrony narodowej określa w rozporządzeniu, będzie to zrobione bardzo szczegółowo, wzór ubioru oraz okoliczności i sposób jego noszenia, jak również konieczność zapewnienia praktycznego i estetycznego używania tego munduru zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet” – wyjaśniał Fałkowski.

W myśl projektu wzięta ma być także pod uwagę konieczność odróżnienia ubioru mundurowego od umundurowania używanego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W projekcie zawarto też przepisy, które pozwolą szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na niezwłoczne powiadamianie urzędów o pozbawieniu danych osób uprawnień kombatanckich. W projekcie wymieniono: "właściwy organ emerytalny lub rentowy, właściwą jednostkę wypłacającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne oraz dowódcę jednostki budżetowej właściwego do wydania ubioru mundurowego".

Fałkowski zaznaczył, że inicjatywa została wcześniej uzgodniona i jest realizowana w porozumieniu z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. „Urząd ten będzie też weryfikował osoby uprawnione. Według naszych obecnych ocen uprawnionych jest ok. 3 tys. Chcielibyśmy bardzo, żeby ustawa mogła wejść w życie przed 1 marca, czyli przed Narodowym Dniem Pamięci +Żołnierzy Wyklętych+” – zaakcentował.

Członkowie komisji poparli projekt wraz z zaproponowanymi przez sejmowe Biuro Legislacyjne poprawkami legislacyjno-redakcyjnymi. Przychylili się także do prośby Biura o udzielenie upoważnienia redakcyjnego w kwestii drobnych korekt językowych proponowanych przez językoznawców sejmowych. Posłem sprawozdawcą został Waldemar Andzel (PiS).

W sierpniu ub.r. MON podał, że głównym celem nowelizacji jest uhonorowanie żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Wprowadzenie umundurowania dla nich szef MON Antoni Macierewicz zapowiadał pod koniec lutego ub.r. Zaprezentowany wówczas projekt munduru żołnierza niezłomnego był wzorowany na przedwojennym mundurze oficerskim uzupełnionym m.in. o ryngraf: dla Polski centralnej - z Matką Boską Częstochowską, dla Polski wschodniej, kresowej - z Matką Boską Ostrobramską.

"Pragnę podpisać decyzję o mundurze żołnierza niezłomnego, żołnierza wyklętego, tak abyście nie tylko mogli z dumą ten mundur nosić, ale by każdy żołnierz polski oddawał wam honory i cześć. Bo na to zasługujecie swoją walką, krwią przelaną, determinacją, dzięki której jesteście fundamentem armii niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej" - mówił wtedy do kombatantów szef MON.

Na wcześniejszych etapach prac MON nad projektem oszacowano, że koszt pojedynczego munduru wyniesie ok. 3,8 tys. zł. Ich wykonanie ma zostać sfinansowane z budżetu państwa - z części będącej w dyspozycji ministra obrony narodowej.

Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej liczy ponad 9 tys. osób.(PAP)