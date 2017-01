Paweł Kukiz powiedział, że na poniedziałkowym spotkaniu liderów ugrupowań parlamentarnych zaakceptowano propozycję Kukiz'15 ws tego, by do Sejmu "wróciły" poprawki do budżetu. Dodał, że padła prośba, by "kluby wskazały szczególnie te poprawki, na których klubom szczególnie zależy".