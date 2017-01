"Pan premier Narendra Modi jest doskonale zorientowany, że w tym roku mamy bardzo duży wzrost obrotów (handlowych), bo o ok. 30 proc. To jest jakiś widoczny sukces, ale oczywiście możliwości współpracy są tutaj znacznie większe. My dla Indii jesteśmy doskonałym wejściem do Europy, Indie są wielkim rynkiem (dla Polski - PAP). To największa demokracja świata i także kraj rozwijający się gospodarczo" - powiedział dziennikarzom Gliński po spotkaniu w poniedziałek z premierem Indii.

Podkreślił też, że w rozmowie poprosił premiera o "przetarcie szlaków biurokratycznych, bo często biurokracja przeszkadza w biznesie". Wśród polskich inwestycji, którym polska administracja pomaga w tej sprawie, Gliński wymienił budowę w stanie Gudźiarat fabryki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA. "To są konkretne rzeczy, które załatwia się na tych spotkaniach bezpośrednio politycznych. Krótko mówiąc, przetyka się różnego typu zatkane kanały komunikacji administracyjno-biznesowej" - zaznaczył Gliński.

Dodał, że rozmowa z premierem Indii dotyczyła także obustronnych wizyt na najwyższym szczeblu. "Przygotowujemy wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Indiach i pan premier Modi jest zaproszony do Polski. Mam nadzieję, że te wizyty zostaną zrealizowane, bo wbrew temu, co się wydaje, że to jest tylko taka celebra, za takimi wizytami stoi konkretna praca" - przekonywał Gliński. Jak dodał, wizyty te zaplanowano na rok 2017.

Glińskiemu, który przebywa w Indiach z dwudniową wizytą związaną z konferencją "Vibrant Gujarat Global Summit 2017", towarzyszy rządowo-biznesowa delegacja z Polski. W jej składzie są m.in. wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, wiceszefowa MSZ Joanna Wronecka, a także kilkudziesięciu przedsiębiorców m.in. z KGHM, BGK, KUKE czy PZL Mielec, którzy mają możliwość przedstawienia oferty swoich firm. Obecni są również marszałkowe województw mazowieckiego i podkarpackiego.

Wicepremier Gliński zaznaczył, że poza sprawami gospodarczymi były również podczas rozmowy z Modim poruszane sprawy kultury. "Od kooperacji filmowej począwszy, (sprawy) związane z naszymi zmianami legislacyjnymi, które w tej chwili są procedowane w Polsce, a więc ustawa o zachętach do produkcji audiowizualnych (...). My po pierwsze mamy doskonałych specjalistów i tradycje filmowe są w Polsce rozwinięte, a po drugie mamy inne niż oni plenery, a jesteśmy tańsi niż konkurencja" - tłumaczył Gliński.

W jego ocenie, owocna jest również polsko-indyjska współpraca związana z konserwacją dzieł sztuki. "Hindusi są zainteresowani wykorzystywaniem naszych doświadczeń. Największy projekt dotyczył fresków mało znanego w Polsce, na Zachodzie znacznie bardziej znanego malarza Stefana Norblina" - powiedział wicepremier.

Malarz i plakacista Stefan Norblin po opuszczeniu Polski w 1939 roku został nadwornym malarzem maharadży Dźodhpuru Umaida Singha. Zasłynął tam jako autor malowideł ściennych w stylu łączącym klimat kulturowy Indii z europejskim art deco. Freski tego artysty dzięki polsko-indyjskiej współpracy udało się odrestaurować.

W tegorocznej konferencji "Vibrant Gujarat Global Summit 2017", które władze Indii oficjalnie otworzą we wtorek w pobliżu Ahmadabadu, udział weźmie ponad 10 tys. przedstawicieli biznesu i administracji rządowych z ponad 100 krajów. Polska wystąpi w charakterze kraju partnerskiego, a na inauguracji planowane jest wystąpienie wicepremiera Glińskiego. Ponadto partnerami jest jeszcze 11 krajów: Australia, Kanada, Dania, Francja, Japonia, Holandia, Szwecja, Singapur, USA, Wielka Brytania oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dla Polski Indie są drugim - po Singapurze, a przed Chinami - miejscem lokalizacji inwestycji bezpośrednich w Azji. Po 10 miesiącach 2016 roku obroty handlowe z Indiami wyniosły łącznie ponad 2,34 mld dolarów. Polski eksport do Indii po 10 miesiącach ubiegłego roku wyniósł ponad 561 mln dolarów, zaś import przekroczył wartość 1,7 mld dolarów.

Z Ahmadabadu Norbert Nowotnik (PAP)