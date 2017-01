Zdaniem Macieja Melera, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że rozmowy podejrzanego z 11-letnią dziewczynką miały jednoznacznie seksualny podtekst. "Po trwającej 4 miesiące korespondencji mężczyzna zaproponował dziewczynce spotkanie i obcowanie płciowe" – powiedział PAP prok. Meler.

Jak ujawnił, w trakcie przeszukania mieszkania 29-latka z Kalisza policjanci zabezpieczyli komputer zawierający pliki pornograficzne z udziałem dzieci (za ich posiadanie grozi do 5 lat więzienia). 29-latek usłyszał zarzut tej treści oraz drugi, dotyczący składania osobie w wieku poniżej 15 lat propozycji obcowania płciowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej (za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia).

Podejrzanemu kaliszaninowi, który dotąd nie był notowany za przestępstwa, prokuratura zakazała zbliżania się do osób w wieku poniżej 15. roku życia oraz wykonywania pracy związanej z kontaktem z dziećmi. Nałożyła też na niego dozór policyjny.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz, do wykrycia sprawcy przyczynili się rodzice 11-letniej dziewczynki. "Matka podając się za córkę korespondowała z nieznajomym. Kiedy nabrała pewności, że ma do czynienia z pedofilem, natychmiast powiadomiła o całej sytuacji policję" – powiedziała.

Funkcjonariusze ustalili, że osoba, która koresponduje z dziewczynką, używa fikcyjnego konta. Podjęte przez policjantów czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia danych mężczyzny i zatrzymania. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego policjanci zabezpieczyli należący do niego komputer. Znaleziono w nim pliki zawierające pornografię z udziałem dzieci.