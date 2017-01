Pierwsza Dama USA przemawiała w Białym Domu podczas uroczystości z udziałem uczniów i nauczycieli szkół średnich. Zwracała się do młodych ludzi, w tym do imigrantów, aby nigdy nie dopuścili, do tego, aby ktokolwiek wprawił ich w odczucie, że są bez znaczenia, lub nie ma dla nich miejsca w amerykańskiej historii.

"Jeśli zawsze w światłach rampy pozostaną zawodowi sportowcy , artyści, lub gwiazdy Hollywood i jeśli będą to jedyne osiągnięcia, które celebrujemy, to dlaczego mielibyśmy kiedykolwiek oczekiwać, że dla dzieci szkoła stanie się priorytetem" – ostrzegała Michelle Obama, która ukończyła prawo na uniwersytecie Harvarda.

W swym wystąpieniu wiązała zachowanie i ochronę wolności młodych ludzi z dobrym wykształceniem. Dzięki temu bowiem – jak zaznaczyła - mogą być aktywnymi i produktywnymi obywatelami. Przekonywała zarazem, że nie powinni tracić nadziei, nawet w obliczu nieuchronnych przeszkód.

"To jest nasza fundamentalna wiara w siłę nadziei, która pozwoliła nam wznieść się ponad głosy zwątpienia i podziału, gniewu i strachu z którymi spotykaliśmy się w naszym życiu i w życiu tego kraju. (…)Miejmy nadzieję, że jeśli będziemy pracować wystarczająco ciężko i wierzyć w siebie, możemy spełnić nasze marzenia, niezależnie od ograniczeń, które mogą nam narzucać inni" – mówiła Pierwsza Dama.

Michelle Obama zyskała sobie uznanie większości społeczeństwa. W sondażach miała lepsze notowania niż prezydent Obama.

"Kiedy ludzie widzą nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, to być może, też ich to zainspiruje, aby wznieść się na szczyt swoich możliwości” – mówiła przypominając swojego ojca, który pracował w elektrowni wodnej z nadzieją, że jego dzieci pójdą do college’u i zdobędą szanse życiowe o jakich sam nawet nie marzył. Jak dodała, taką nadzieję trzeba przekazywać młodzieży ponieważ posuwa to kraj do przodu.

„Przewódźcie dając przykład wypełnieni nadzieją; nigdy się nie bójcie. Wiem, że będę z wami, dopingując was, starając się was wspierać, przez resztę mojego życia" – zapewniała Michelle Obama.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)