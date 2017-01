Litwa, Łotwa i Estonia: Nie jesteśmy republikami postsowieckimi

Ambasadorowie Litwy, Łotwy i Estonii w Niemczech: Deividas Matulionis, Elita Kuzma i Mart Laanemae zaapelowali do niemieckich mediów, by w odniesieniu do państw bałtyckich nie stosowali określenia "republiki postsowieckie" - przekazało w piątek litewskie MSZ.