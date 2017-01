Na nabrzeżu Portu Wojennego w Świnoujściu marynarzy pożegnały rodziny, bliscy, politycy i samorządowcy. Podczas ceremonii dowódcy oraz załodze ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" przekazano podarowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę banderę wojenną.

W przekazanym liście prezydent Duda podkreślił znaczenie okrętu w działaniach na Morzach: Śródziemnym, Czarnym oraz Egejskim. "Polska jednostka stojąca na czele sił NATO podczas operacji, a nie tylko ćwiczeń wojskowych, to powód do dumy i satysfakcji z was marynarzy, ale też wszystkich Polaków. Siły morskie odgrywają niezwykle istotną role w Sojuszu Północnoatlantyckim, realizują szereg zadań od których zależy bezpieczeństwo obywateli państw członkowskich, nie tylko w przypadku ewentualnego konfliktu, lecz także w czasie pokoju" - napisał prezydent.

Dodał, że "domeną marynarek wojennych nie jest jedynie przygotowanie do bitew morskich, ale codzienna służba dla dobra nas wszystkich. Siły obrony przeciwminowej są tego doskonałym przykładem, bez nich niemożliwe byłoby utrzymanie bezpiecznych szlaków żeglugowych czy zapewnienie swobodnego dostępu do portów tak dziś istotnych nie tylko z punktu widzenia obronności, ale rozwoju gospodarki światowej, w tym również polskiej".

Podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski powiedział do zebranych, że zadanie, które stoi przed okrętem oraz załogą jest ważne i odpowiedzialne. "Z jeden strony to ochrona szlaków komunikacyjnych na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, ale również zgranie z natowskimi jednostkami" - zaznaczył.

"Za niespełna dwa tygodnie okręt obejmie dowodzenie stałym zespołem obrony przeciwminowej, od tego momentu Morze Śródziemne, Czarne, Egejskie oraz wszystkie morza w tej części świata staną się dla członków polskiego kontyngentu zwykłym rejonem działania" - zapowiedział zgromadzonym w porcie dowódca kontyngentu kmdr por. Aleksander Urbanowicz. "Rejonem ciekawym, ale z drugiej strony trudnym. Od wieków Morze Śródziemne i ten region jest istotny dla naszej kultury, naszego kontynentu zarówno ze względów strategicznych, politycznych, jak i ekonomicznych" - podkreślił.

Postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 2 (SNMCMG2, ang. Standing NATO Mine Counter Measures Group 2) prezydent Andrzej Duda podpisał na wniosek rządu pod koniec grudnia 2016 r. Dotyczy ono działań na Morzach: Śródziemnym, Czarnym i Egejskim od 1 stycznia do 6 lipca 2017 r. Kontyngent będzie liczył do 70 żołnierzy.

W skład zespołu wejdą głównie niszczyciele min z marynarek wojennych państw NATO z basenu Morza Śródziemnego, a sztab grupy, zaokrętowany na pokładzie ORP "Czernicki", będzie złożony głównie z Polaków.

Dotychczas NATO dwa razy, w 2010 r. i 2013 r., powierzało oficerom polskiej Marynarki Wojennej dowodzenie stałym zespołem przeciwminowym SNMCMG1, który operuje na Morzach Bałtyckim i Północnym oraz na Atlantyku. Dowodzenie zespołem, który działa na Morzach Śródziemnym i Czarnym, Polak obejmie po raz pierwszy.

NATO utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów - dwa złożone z fregat i dwa przeciwminowe. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, SNMCMG2, to ostatni z zespołów NATO, w którym polskie okręty nie realizowały jeszcze żadnych zadań.

ORP "Czernicki" na co dzień wchodzi w skład 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo–Minowych będącego częścią 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Okręt wyposażony jest m.in. w systemy łączności, pozwalające na dowodzenie zespołami okrętowymi prowadzącymi operacje przeciwminowe. Zintegrowany system informacji pozwala także na monitoring ruchu jednostek pływających. ORP "Czernicki" może pełnić także funkcję okrętu wsparcia logistycznego, zaopatrującego inne jednostki w paliwo, wodę czy żywność.

Aktualnie to najmłodszy okręt Marynarki Wojennej - biało-czerwoną banderę podniósł 1 września 2001 r. W kolejnych dwóch latach działał w składzie międzynarodowych sił morskich w rejonie Zatoki Perskiej, wziął udział w operacjach "Enduring Freedom" oraz "Iraqi Freedom". W 2010 roku został jednostką flagową elitarnego SNMCMG1. Później wykonywał też zadania na Morzu Śródziemnym, m.in. uczestnicząc w operacji antyterrorystycznej NATO "Active Endeavour". W 2013 r. ORP Czernicki po raz drugi został jednostką dowodzenia SNMCMG1.

Od lipca do września 2016 r. na Morzu Egejskim, a także na Morzach Śródziemnym i Czarnym, operowała polska fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kościuszko". Okręt uczestniczył w operacji NATO związanej z kryzysem uchodźczym. (PAP)