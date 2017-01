Jak poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) Stefan Augustyn, pieniądze w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego trafią do placówek we Wrocławiu oraz z powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, świdnickiego, wołowskiego i wrocławskiego.

"To pomoc dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska z trudnych rodzin. Dzięki funduszom z RPO możemy sfinansować konkretną pomoc, która ma dać szansę na lepszy start w dorosłość i zapobiec wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu" - powiedziała wicemarszałek województwa dolnośląskiego Iwona Krawczyk.

Dyrektor DWUP Ewa Grzebieniak dodała, że pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na programy służące wsparciu w odnalezieniu się na rynku pracy i zaplanowaniu drogi zawodowej. Podkreśliła, że do programów prowadzonych przez placówki wychowawcze będą włączane również rodziny podopiecznych.

Najwięcej pieniędzy, bo aż 11 mln zł, zostanie przeznaczonych na projekt "Nowa Perspektywa – Lepszy Start", który obejmie 486 wychowanków z 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W ramach tego przedsięwzięcia będą prowadzone programy edukacje, których celem ma być nauka funkcjonowania poza ośrodkiem, przewidziano również doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczną i prawną.

Pieniądze z RPO trafią również do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, który prowadzi m.in. poradnictwo psychospołeczne dla młodzieży gimnazjalnej, oraz do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.(PAP)