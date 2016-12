Novak zapowiedziała też, że w przyszłym roku Węgry przeznaczą na wsparcie rodzin blisko dwukrotnie większy odsetek PKB niż średnia w państwach OECD, bo 4,7 proc.

Rodzinną ulgę mieszkaniową (węg. skrót - csok) wprowadzono na Węgrzech 1 lipca 2015 r. Jest to jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup, budowę lub powiększenie domu czy mieszkania. Są do niego uprawnieni małżonkowie, partnerzy lub osoby samotnie wychowujące jedno lub więcej dzieci. Jest też możliwe otrzymanie wsparcia "awansem" w przypadku młodych małżeństw zobowiązujących się do wychowania dziecka (gdy np. kobieta jest w ciąży).

Wysokość wsparcia zależy od liczby wychowywanych dzieci i wynosi od 600 tys. do 10 mln ft (od 8,4 tys. do 140 tys. zł), przy czym w przypadku wychowywania trojga lub więcej dzieci można się dodatkowo ubiegać o preferencyjny kredyt do wysokości 10 mln ft.

Novak powiedziała we wtorek, że dotąd aż 82 proc. osób, które otrzymały bezzwrotną pomoc wysokości 10 mln ft, zobowiązało się do kolejnego dziecka w przyszłości, co jej zdaniem dobrze pokazuje, iż csok może stymulować nie tylko powstawanie mieszkań, ale i podejmowanie decyzji o powiększeniu rodziny.

Jak podkreśliła, rodzinna ulga mieszkaniowa obejmuje nie tylko bezzwrotną pomoc i możliwość korzystnego kredytu, lecz także m.in. ewentualność uzyskania częściowego zwrotu VAT-u na zakupione mieszkanie (stopa VAT może w takim wypadku spaść z 27 do 5 proc.). Według niej dotąd 4500 rodzin skorzystało z możliwości obniżenia VAT na łączną kwotę 19 mld ft (62 mln euro).

Novak zwróciła uwagę, że ważną część wsparcia dla rodzin stanowią też ulgi podatkowe. Zapowiedziała przy tym, że w przyszłym roku znów wzrośnie ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci, co może oznaczać dodatkową oszczędność wysokości 60 tys. ft (195 euro) rocznie na rodzinę.

Podkreśliła, że pary, w których co najmniej jedna osoba zawiera związek małżeński po raz pierwszy, mogą również przez 2 lata korzystać z ulgi podatkowej wynoszącej 5 tys. ft (16 euro) miesięcznie.

Zapowiedziała ponadto, że wraz ze wzrostem o 15 proc. pensji minimalnej podniesie się także maksymalna wysokość zasiłku na dziecko dla osoby ubezpieczonej – do 178 500 ft (578 euro).

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)