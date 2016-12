Senator McCain: Wojska USA powinny stacjonować w Estonii na stałe

Szef komisji sił zbrojnych Senatu USA John McCain, który we wtorek przebywał w Tallinie, powiedział, że amerykański kontyngent wojskowy powinien stacjonować w Estonii na stałe, a nie rotacyjnie, co ma prowadzić do "pokoju poprzez (manifestację) siły".