"Klinika Diagnostyki i Leczenia Niepłodności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi i jednocześnie otwiera praktyczne działanie programu zdrowia prokreacyjnego. W Ministerstwie Zdrowia od początku roku funkcjonuje zespół, który przygotował program działań na rzecz zdrowia prokreacyjnego – począwszy od edukacji społecznej, poprzez edukację kadr medycznych i skończywszy na zorganizowaniu w Polsce sieci 16 ośrodków diagnozowania i leczenia niepłodności" - podkreślił Radziwiłł na konferencji prasowej.

Minister zaznaczył, że na uruchomienie kliniki, która ma stać się referencyjnym i wzorcowym ośrodkiem dla pozostałych 15 placówek, wydano ok. 7 mln zł.

"Ośrodek ten ma kilka zadań; najistotniejsze jest diagnozowanie rzeczywistej przyczyny kłopotów z płodnością u danej pary, a także podejmowanie odpowiednich metod leczenia. Dzięki temu, że zgromadzona jest tu kadra na najwyższym poziomie, klinika nie będzie pełniła wyłącznie funkcji usługowej, lecz także naukową" - wyjaśnił.

Zdaniem Radziwiłła ważne jest, że działalność kliniki oparta będzie na aktualnej wiedzy medycznej, która również będzie w niej rozwijana.

"Obszar niepłodności został troszkę w ostatnim czasie zapomniany, przez to, że wszystkie siły poszły na procedurę zapłodnienia pozaustrojowego. To jest uproszczenie, to nie do końca zgodne z ogólną zasadą medycyny, gdzie przed podejmowaniem leczenia, które powinno mieć charakter przyczynowy, a nie objawowy, należy postawić odpowiednie rozpoznanie" - zaznaczył.

Według ministra zdrowia – o czym mówił w czasie spotkania z kadrą medyczną ICZMP – w rozwiązywaniu problemu niepłodności przyjęto w ciągu ostatnich lat "nieuprawnioną drogę na skróty". Drogę – jego zdaniem - wyznaczoną poprzez "zachłyśnięcie się niektórymi osiągnięciami biotechnologii, ale bez namysłu etycznego".

"Nie ma wątpliwości, że poczęcie dziecka, narodziny i jego wzrastanie – najlepiej w rodzinie – to coś, co wykracza daleko poza medycynę, technologię i proste procedury. Biotechnologia, nauki medyczne pozwalają obecnie na niemal wszystko. Ale czy to wszystko, co da się zrobić, wolno robić? Musimy się nad tym zastanowić. Wydaje się, że procedura zapłodnienia pozaustrojowego jest taką, przy której ta refleksja musi się pojawić" - dodał.

Radziwiłł dostrzega "liczne kontrowersje" i "niezgodę dużej części polskiego społeczeństwa w stosunku do rozwiązywania problemu niepłodności poprzez procedury zapłodnienia pozaustrojowego". Odpowiedzią na nie jest powstanie w Łodzi ośrodka, który będzie realizował nowoczesne procedury medyczne, opierał swoje działania w na aktualnej wiedzy medycznej, a jednocześnie – jak wyjaśnił minister - "będzie brał pod uwagę ograniczenia, które wynikają z poszanowania wartości".

Program prokreacyjny zakłada utworzenie w kraju 16 klinik diagnostyki i leczenia niepłodności, a także edukację społeczeństwa i promocję zdrowia prokreacyjnego oraz kształcenie lekarzy i pielęgniarek.

"Przywróci on właściwą rangę temu, czego część z nas – starszych osób – w zawodach medycznych uczyła się kiedyś. Uczyliśmy się o tym, że niepłodność ma swoje przyczyny, mechanizmy i że tak, jak w każdej innej sytuacji medycznej, każdy objaw należy porządnie zdiagnozować, a następnie starać się leczyć przyczynowo, czyli podejmować działania terapeutyczne zgodnie z tym, co zostało rozpoznane" - podkreślił Radziwiłł.

Ulokowanie klinik przy uczelniach medycznych i szpitalach klinicznych ma dać – według ministra zdrowia - solidny impuls do rozwoju nauki na temat zaburzeń płodności.

Nowo otwarta 20-łóżkowa klinika ma zapewniać kompleksowość - zarówno w dziedzinie diagnostyki, jak i leczenia problemów niepłodności. W poradni będą przyjmowane pary. Obok pełnego zakresu badań laboratoryjnych, nieinwazyjnych i inwazyjnych, związanego z diagnostyką niepłodności, klinika realizuje świadczenia z zakresu ginekologii, immunologii, urologii, andrologii, genetyki, endokrynologii i psychologii.