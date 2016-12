Wrocław: W środę spotkanie zarządu województwa ws. Teatru Polskiego

W środę zbierze się zarząd woj. dolnośląskiego ws. sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Zarząd podejmie decyzję co do przyszłości dyrektora tej instytucji Cezarego Morawskiego. Od objęcia przez niego funkcji dyrektora w teatrze trwa protest części zespołu.