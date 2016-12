Według dyr. olsztyńskiego Oddziału GDDKiA Mirosława Nicewicza, wykonawca zakończył budowę trzy miesiące przed terminem przewidzianym w kontrakcie. Jak ocenił, było to naprawdę ekspresowe tempo, bo realizacja inwestycji odbywała się przy istniejącym ruchu.

Uczestniczący w uroczystym otwarciu tego odcinka "siódemki" wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podkreślał, że jest to część jednej z najważniejszych polskich dróg, łączącej Trójmiasto z Warszawą. Dziękował inwestorowi i wykonawcy za to, że kierowcy będą mogli szybko i bezpiecznie poruszać się nową trasą.

Szmit poinformował, że w tym roku GDDKiA podpisała umowy na blisko 12 mld zł, dotyczące budowy dróg krajowych ekspresowych i autostrad. "A zatem mówimy o gigantycznym wysiłku państwa, który jest wykonywany" - stwierdził.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki ocenił, że dla mieszkańców tego regionu lepsze drogi, to nowe możliwości i szanse na rozwój. "Zbliżamy się już do tego momentu, w którym - mam nadzieję już w przyszłym roku - będziemy mogli powiedzieć, że przełamaliśmy wykluczenie komunikacyjne" - mówił.

Jak dodał była to "jedna ze zmór", która niosła za sobą kolejne wykluczenia - gospodarcze czy społeczne. Wyraził nadzieję, że dzięki dobrym drogom pojawią się inwestorzy i mieszkańcy odczują poprawę sytuacji gospodarczej.

Między Miłomłynem a Ostródą powstało 9,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, drogi serwisowe, obiekty inżynierskie i związane z ochroną środowiska, a także przebudowano dwa węzły drogowe - "Miłomłyn Północ", "Miłomłyn Południe". Umowę na realizację tej inwestycji o wartości 292,3 mln zł olsztyńska GDDKiA podpisała jesienią 2014 r. z konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman.

Oddany w poniedziałek do użytku odcinek został zrealizowany w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S7 z Miłomłyna do Olsztynka, współfinansowanego z Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt tego projektu sięga 2 mld 199 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 1 mld 176 mln zł.

Był to kolejny etap budowy S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wcześniej w woj. warmińsko-mazurskim zbudowano już 80 km tej trasy, na odcinkach Elbląg-Pasłęk (13,7 km), Pasłęk-Miłomłyn (36,5 km) i Olsztynek-Nidzica (31,3 km). Według GDDKiA, dzięki temu czas podróży z Elbląga do Warszawy skrócił się o ok. 20 minut, podniosło się też bezpieczeństwo i swoboda ruchu.

Obecnie trwa jeszcze budowa kolejnych pięciu odcinków S7 o łącznej długości 52,5 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w przyszłym roku. Cała "siódemka" w woj. warmińsko-mazurskim będzie wtedy w klasie S.

