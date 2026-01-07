Polacy mają dobrą lub dostateczną opinię na temat ogólnej jakości usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a personel medyczny i administracyjny cieszy się ich zaufaniem pacjentów – wynika z badania “Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce w 2025 r. – kondycja, wyzwania, potencjał”, zrealizowanego na zlecenie sieci Centrum Medyczne CMP. Całość raportu do pobrania pod linkiem: https://cmp.med.pl/podstawowa-opieka-zdrowotna-w-polsce-2025/

Lekarz dostępny też po wizycie

- Dla pacjenta, jak wynika z badania, ważne jest, żeby łatwo dodzwonił się do placówki, miał możliwość skorzystania z elektronicznego zapisu. Jeśli już przyjdzie do placówki, to żeby nie czekał w kolejce, tylko mógł być szybko obsłużony na recepcji i trafić do gabinetu lekarskiego, gdzie będzie na niego czekał empatyczny lekarz. Natomiast po wyjściu z gabinetu też powinien wiedzieć co dalej ma robić. Nie może czuć się zagubiony – wyjaśnia prezes Walicki.

Dodaje, że pacjentem trzeba się zaopiekować od samego początku do samego końca, czyli dać mu takie możliwości kontaktu z placówką, jakie są przez niego preferowane.

- Po zakończonej wizycie, pacjent powinien dostać zalecenia w sposób czytelny, zrozumiały. Najlepiej, gdyby miał możliwość zwrotnego kontaktu z placówką, z lekarzem. Dlatego my wprowadzamy czaty z lekarzami, które mają pacjentom umożliwić tę swobodę kontaktu z lekarzem po wizycie – mówi Paweł Walicki.

Jak zapewnia bardzo ważna dla pacjentów kwestia wystawiania recepta również została w CMP rozwiązana w sposób jak najbardziej wygodny dla pacjentów – poprzez prowadzony przez sieć portal pacjenta.

Pacjenci chcieliby koordynatora

Ze zleconego przez sieć Medyczną Centrum Medyczne CMP badania “Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce w 2025 r. – kondycja, wyzwania, potencjał” wynika m.in., że ogólna jakość usług podstawowej opieki zdrowotnej jest oceniana jako dostateczna i dobra przez 54 proc. Polaków. Najwyżej ocenianymi aspektami obsługi w placówkach POZ są: otrzymywanie jasnych informacji o dalszym leczeniu i receptach (74 proc. pozytywnych ocen), czas poświęcany przez lekarza (69 proc.) oraz uprzejmość i pomocność personelu rejestracji (69 proc.).

Najniżej oceniane są przypomnienia o wizytach (51 proc. pozytywnych ocen) oraz system powiadomień o wynikach badań (58 proc.). Aż 57 proc. Polaków chętnie skorzystałoby z pomocy koordynatora POZ, który wspierałby ich w sprawach administracyjnych i organizacyjnych.