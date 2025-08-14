W najnowszym podkaście Bliski Świat korespondentka DGP w Izraelu Karolina Wójcicka mówi o żydowskich krytykach wojny w Gazie. Dziennikarka opowiada o swoim spotkaniu i rozmowie z byłym centrowym premierem Ehudem Olmertem. To on najgłośniej krytykuje politykę rządu wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy. Przekonując, że terrorystyczna działalność Hamasu nie tłumaczy zbrodni. To również Olmert jest autorem określenia obóz koncentracyjny na pomysł spędzenia do Rafah i umieszczenia w jednym miejscu Palestyńczyków.

W podkaście Bliski Świat Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz rozmawiają również o tych, którzy z powodu zbrodni w Gazie odmawiają służby wojskowej w Cahalu, czyli armii izraelskiej. To tzw. refusenicy, od angielskiego refuse, czyli odmawiać, nie zgodzić się. Wójcicka relacjonuje swoje spotkanie z Itamarem Greenbergiem, 19 letnim aktywistą, który odmówił służby w Gazie. Pyta o jego motywacje i konsekwencje, które poniósł. Między innymi o pobyt w więzieniu wojskowym i umieszczaniu go w izolatce po to, by nie mogli go pobić współosadzeni.

Greenberg opowiada, że w zasadzie więźniowie i zwykli ludzie otaczają pogardą takich jak on. Wielu pluje gdy go mija. Były premier Ehud Olmert krytykuje wojnę z innych pozycji. Przekonuje, że odmowa służby wojskowej mimo wszystko jest niedopuszczalna. Gdzieś na granicy zdrady. Jego zdaniem protesty przedstawicieli resortów siłowych i weteranów mogły być dla Hamasu zachętą do ludobójstwa w kibucach 7 października 2023 roku.