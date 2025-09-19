USA ostatnią tarczą Izraela? [BLISKI ŚWIAT]

Parafianowicz podkreśla, że zmienia się także polska perspektywa: Izrael dziś staje się dla Warszawy „krajem o podobnej wadze co Oman".

Dziennikarze zastanawiają się również, czy przyszły ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose – znany ze swoich jednoznacznie proizraelskich poglądów – będzie próbował wpływać na decyzje Warszawy w duchu korzystnym dla państwa żydowskiego.

W dalszej części odcinka rozmowa schodzi na wizytę Donalda Trumpa w Londynie. Parafianowicz zauważa, że udało się uniknąć scenariusza, w którym prezydent USA publicznie pouczałby premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. To efekt starannych przygotowań Brytyjczyków, którzy robili wszystko, by udobruchać Trumpa. W Polsce wizyta ta odbiła się szerokim echem głównie za sprawą wywiadu, którego Trump udzielił Fox News. Wójcicka zwraca uwagę, że jego wypowiedzi dotyczące wsparcia dla Ukrainy zostały w części mediów błędnie zinterpretowane – przedstawiono je tak, jakby odnosiły się bezpośrednio do pomocy dla Polski.