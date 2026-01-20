Jak relacjonuje Wójcicka, uczestnicy takich demonstracji spotykali się z niechęcią, a nawet wyzwiskami ze strony przechodniów. Dziennikarze rozmawiają o przyczynach tego zjawiska. Wielu Izraelczyków postrzega Palestyńczyków wyłącznie jako terrorystów, których należy zwalczać po ataku Hamasu z 7 października 2023 r. (zginęło wówczas ponad 1 tys. mieszkańców państwa żydowskiego). Jednocześnie, jak zauważa Wójcicka, w izraelskiej debacie publicznej rzadko dostrzega się krzywdy wyrządzone Palestyńczykom po 1948 r.
