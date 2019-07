"Iustitia" domaga się postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Mitery

Wraz z tym raportem na stronie stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia są zamieszczone trzy listy: do Ministra Sprawiedliwości Ministra Zbigniewa Ziobro, do przewodniczącego KRS oraz do Rzecznika Dyscyplinarnego, aby podjęli odpowiednie działania w stosunku do sędziego Mitery. Za to, że nie mówi prawdy i łamie przepisy prawa. – mówi Krystian Markiewicz.

- Oczekujemy, że zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie dyscyplinarne wobec rzecznika Mitery oraz że zabrana mu zostanie nominacja na prezesa sądu rejonowego – dodaje Markiewicz.