Morawiecki o programie "Emerytura Plus": Kiedy jedni szukają w Polsce dyktatury, my zwiększamy emerytury

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu "Emerytura plus". O decyzji na specjalnej konferencji prasowej poinformował premier Mateusz Morawiecki.



– Pojawia się ten jednorazowy zastrzyk, który pomoże zrealizować różne potrzeby. Oczywiście daleko nie wszystkie i cały czas chcemy, żeby ten los emerytów był poprawiany. Ale cieszę się, że zostało to dostrzeżone, że te środki albo przeznaczone albo na lekarstwa, albo na prezent dla wnuka, albo na inne potrzeby, na pomalowanie przedpokoju czy cokolwiek. To będą środki, które emeryci będą mogli wykorzystać dla siebie – zapowiedział premier.



– To jest też wypełnienie naszej obietnicy. Dotrzymujemy słowa, bo wiarygodność jest dla nas rzeczą absolutnie bezcenną. Kiedy jedni szukają w Polsce dyktatury, my zwiększamy emerytury – ocenił Morawiecki.



W ramach nowego programu emeryci i renciści mają otrzymać jednorazowo 1100 złotych brutto, czyli 888 złotych "na rękę". Jak wyjaśniła obecna na konferencji minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, nie będzie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze, a terminy wypłaty będą tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc.