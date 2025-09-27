Tłum stratował ofiary podczas wiecu w mieście Karur, stolicy dystryktu o tej samej nazwie.

Nie wiadomo na razie, co wywołało panikę. Do Karur skierowano co najmniej 44 lekarzy z sąsiednich dystryktów Tiruchirappalli i Salem.

Premier Tamilnadu MK Stalin poinformował w serwisie X, że zwrócił się o dodatkową pomoc do władz Tiruchirappalli.

Premier Indii Narendra Modi oświadczył, że incydent w Karur jest „głęboko zasmucający”.

Tamilaga Vettri Kazhagam to nowa regionalna, centrolewicowa partia, której założycielem jest były aktor Vijay (posługujący się wyłącznie imieniem); w październiku 2024 roku jej pierwszy wiec przyciągnął 800 tys. uczestników.