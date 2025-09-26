Zamrożone aktywa Rosji – jak KE chce je wykorzystać

W dokumencie czytamy, że aktywa rosyjskiego banku centralnego zamrożone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. wynoszą 176 mld euro. Są one przechowywane przez izbę rozliczeniową Euroclear w Belgii, która do tej pory pozostawała krytyczna wobec pomysłu wykorzystania tych środków, m.in. ze względu na ewentualne rosyjskie pozwy.

Pożyczka dla Ukrainy w wysokości 140 mld euro

KE proponuje przekierowanie tych środków z Euroclear do UE; w tym celu UE zawarłaby z Euroclear umowę pożyczkową na 0 proc. Następnie Unia wykorzystałaby te środki na sfinansowanie pożyczki dla Ukrainy, a ta miałaby ją spłacić tylko w razie otrzymania reparacji wojennych od Rosji.

- Co najważniejsze, cała ta operacja nie naruszyłaby suwerennych aktywów Rosji, tj. roszczeń wobec Euroclear, i miałaby charakter tymczasowy, ponieważ byłaby odwracalna po spełnieniu przesłanek do zniesienia sankcji, określonych przez Radę Europejską, zaprzestanie przez Rosję agresywnej wojny i wypłacenie Ukrainie rekompensaty za wyrządzone szkody - czytamy.