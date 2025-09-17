Konflikt o linię autobusową w Peru

Powodem napiętej sytuacji jest spór o linię autobusową, która obsługuje ostatni odcinek trasy prowadzącej do Machu Picchu – jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych Peru. Lokalni mieszkańcy twierdzą, że 30-letnia koncesja przyznana zagranicznemu przewoźnikowi wygasła i domagają się, aby kontrakt został przekazany miejscowej firmie. Organizatorzy protestu z Frontu Obrony Machu Picchu zapowiedzieli, że akcja będzie kontynuowana do czasu, aż władze zgodzą się na zmianę operatora.

Starcia i blokady przy Machu Picchu w Peru zagrażają bezpieczeństwu

Sytuacja zaostrzyła się w momencie, gdy demonstranci zablokowali tory kolejowe – kluczową trasę, którą każdego dnia docierają tysiące turystów. W starciach z protestującymi rannych zostało 14 policjantów. Władze zdecydowały się na natychmiastową ewakuację osób przebywających na stanowisku archeologicznym.

Machu Picchu – perła Inków zagrożona konfliktem

Machu Picchu, położone na wysokości 2438 metrów n.p.m., odwiedza średnio 4,5 tys. turystów dziennie. To jedno z najlepiej zachowanych miast Inków, wzniesione w XV wieku i odkryte dla świata w 1911 roku. Teraz jednak miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO stało się areną lokalnego konfliktu, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo podróżnych i wizerunek Peru jako kraju przyjaznego turystom.