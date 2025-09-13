W rafinerii wybuchł pożar, ale - według lokalnych władz - zniszczenia w części produkcyjnej zakładów są niewielkie.

„Dziś (rafineria - PAP) Basznieft była celem terrorystycznego ataku przeprowadzonego za pomocą aparatu latającego przypominającego drona” - napisał gubernator Chabirow w komunikatorze Telegram. Zaznaczył, że w ataku nikt nie zginął, a służby są w trakcie gaszenia pożaru. Stwierdził również, że drugi dron został zestrzelony zanim osiągnął cel.

W mediach pojawiły się niezweryfikowane nagrania pokazujące drona, który uderza w infrastrukturę przypominającą rafinerię i powoduje kulę ognia po trafieniu w cel.

Miasto Ufa, gdzie znajduje się zaatakowana rafineria, jest położone ok. 1400 km od granic Ukrainy.