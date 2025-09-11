Incydent przekroczenia przez rosyjskie drony wojskowe granicy polskiej przestrzeni powietrznej został szeroko zauważony na całym świecie. Jedną z osób, które publicznie postanowiły skomentować i potępić atak był prezydent Finlandii Alexander Stubb. Jego wypowiedź, w której zapewnia Polskę o pełnym wsparciu ze strony Finlandii jak i potrzebnie dalszych nacisków na Rosję w postaci sankcji gospodarczych wywołała reakcję rosyjskich mediów.

Prezydent Finlandii zamieszcza wpis dotyczący rosyjskich dronów nad Polską, jest reakcja rosyjskich mediów

"Wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej podkreśla powagę sytuacji bezpieczeństwa i jest niedopuszczalne. Jest to bezpośrednia konsekwencja nielegalnej agresji Rosji na Ukrainie i nasilenia ataków systemów bezzałogowych w ostatnich miesiącach. Rosja ponosi za to odpowiedzialność. Omówimy tę sytuację z naszymi polskimi przyjaciółmi oraz wszystkimi sojusznikami i partnerami. Polska ma nasze poparcie. Zamiast pokoju, Rosja dąży do eskalacji. Musimy nadal wspierać Ukrainę i zwiększać presję na Rosję i jej gospodarkę wojenną." - napisał za pośrednictwem platformy X Alexander Stubb.

Na wpis nie pozostały głuche rosyjskie media. Serwis "Prajm" powołując się na prof. Tuomasa Malinena z Uniwersytetu Helsińskiego, który uznał wypowiedź Stubba nazywając ją zbyt mocną. Kreml podkreśla, że Polska jak również NATO i UE nie przedstawiły żadnych dowodów na to, że drony, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną były rosyjskie. Moskwa zarzeka się również, że podczas ataku na Ukrainę który przeprowadziła w nocy z 9 na 10 września nie planowała żadnych manewrów, które miałyby naruszać polskie terytorium i że jest gotowa do rozmów ze stroną Polską.

W związku z atakiem rosyjskim na Ukrainę i naruszeniem przez maszyny bezzałogowe polskiej przestrzeni powietrznej, a co za tym idzie państwa członkowskiego NATO, Sojusz Północnoatlantycki zdecydował się na uruchomienie pkt. 4. Oznacza on wzmożone konsultacje między państwami członkowskimi i opracowanie wspólnych strategii obronnych wobec agresora.

Wizyta Karola Nawrockiego w Helsinkach 9 września 2025 r.

W dzień poprzedzający nalot rosyjskich dronów prezydent RP Karol Nawrocki odbył wizytę w Helsinkach, której gospodarzem był prezydent Finlandii Alexander Stabb. Podczas spotkania padały deklaracje o jedności i wspólnej obronie wschodniej flanki NATO.

"Finlandia i Polska są bliskimi sojusznikami. Łączy nas Morze Bałtyckie i nasza pozycja jako państw wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. Łączy nas również wspólne środowisko bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i ta sama ocena zagrożeń" - mówił Stabb podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Nawrockim.

"Jesteśmy nie tylko partnerami w Unii Europejskiej, partnerami w relacjach bilateralnych, w relacjach pomiędzy Polską a Finlandią, ale jesteśmy przede wszystkim sojusznikami" - mówił z kolei Karol Nawrocki.