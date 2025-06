W środę na konferencji prasowej minister Hennig-Kloska podsumowała poniedziałkowe posiedzenie europejskiej Rady ds. Energii w Luksemburgu. "Europa, i to sobie powiedzieliśmy w Luksemburgu po raz kolejny bardzo otwarcie, zapłaciła zbyt wysoką cenę za uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych, za uzależnienie od rosyjskiego gazu, i nigdy więcej nie powinniśmy wracać do tej historii" - podkreśliła. Dodała, że z tego powodu przyjęto konkluzje, według których Komisja Europejska powinna opublikować mapę drogową odchodzenia od importu rosyjskich paliw "jeszcze w tym miesiącu".

Europa odchodzi od rosyjskiego gazu. Strategia Unii

Strategia energetyczna UE - jak zaznaczyła - pokazuje, że "państwa członkowskie powinny się dywersyfikować, powinny odchodzić od importu paliw kopalnych z Rosji". Strategia zawiera "szereg odpowiedzi na najważniejsze pytania", np. jak Europa powinna prowadzić transformację energetyczną, stawiając bezpieczeństwo energetyczne w centrum tego procesu. Jej zdaniem ceny energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Europie powinny być jednym z wyznaczników w unijnym procesie transformacji energetycznej.

Sprawa rosyjskiego gazu zostanie dziś poruszona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Odnosząc się do posiedzenia polskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbywa się w środę, Hennig-Kloska wskazała na potrzebę ponadpartyjnej współpracy w zakresie energetyki. "Niewątpliwie w kraju musimy powiedzieć sobie też jasno, że bezpieczeństwo energetyczne nie może być przedmiotem walki politycznej" - stwierdziła.

Podsumowując ostatnie 1,5 roku pracy resortu jego szefowa wymieniła dwie przyjęte ustawy o rynku mocy, które są elementem stabilizacji systemu elektroenergetycznego, zakontraktowanie 90 mld zł w magazyny energii, stworzenie Funduszu Wsparcia Energetyki na 70 mld zł niskooprocentowanych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy oraz prowadzenie programu osłon energetycznych. W ostatnim temacie - jak podała - trwa dyskusja, "co dalej", resort czeka na ogłoszenie nowych taryf. Zapewniła jednak, że zabezpieczenie rachunków jest dla resortu ważne i kluczowe.

Hennig-Kloska przypomniała, że w ostatnim czasie podpisano memoranda o współpracy ze "wszystkimi krajami w basenie Morza Bałtyckiego". "To jest współpraca w zakresie przesyłania energii, rozbudowy infrastruktury energetycznej, ale także bezpieczeństwa energetycznego" - tłumaczyła. Dodała, że w poniedziałek podpisano memorandum z Litwą, Łotwą i Estonią dotyczące m.in. ochrony infrastruktury energetycznej na Bałtyku.

"Mamy dzisiaj 72 GW mocy zainstalowanej, z czego 40 w źródła dyspozycyjne bardziej stabilne" - przekazała szefowa resortu klimatu. Oceniła, że ważna z punktu widzenia źródeł stabilnych jest ustawa wiatrakowa, która ma ułatwić budowę lądowych farm wiatrowych. Dodała, że Polska musi też budować magazyny energii oraz "stawiać drugą nogę", czyli pozyskiwać źródła stabilizujące system w okresie całego roku.

Ile gminy otrzymają z KPO na inwestycje dotyczące energii?

Minister poinformowała również o stanie realizacji konkursu z KPO dotyczącego społeczności energetycznych. Przekazała, że łączny budżet kierowany do gmin, samorządów, związków gminnych i klastrów energetycznych sięgał 850 mln zł, z czego 700 mln zł to pieniądze na realizację inwestycji, a 150 mln zł - na wsparcie przedinwestycyjne. W konkursie wytypowano 19 projektów. "To są projekty w biogazownie, fotowoltaikę, magazyny energii, wzmocnienie lokalnych sieci dystrybucyjnych" - wymieniła.

Podkreśliła, że wsparcie przedinwestycyjne ma na celu zbudowanie koncepcji transformacyjnych; bez tego wsparcia prowadzenie przez gminy procesu transformacji "nie byłoby możliwe". "19 twardych projektów inwestycyjnych dla lokalnych społeczności, 162 projekty wsparcia przedinwestycyjnego, to łącznie 850 mln zł przeznaczonych na transformację energetyczną w rozproszonej wersji w Polsce gminnej, powiatowej" - podsumowała Hennig-Kloska. (PAP)