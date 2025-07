Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki fale tsunami o wysokości 3-5 m uderzyły w miasteczko Siewiero-Kurilsk w północnej części Wysp Kurylskich - przekazały rosyjskie media. Woda wyniosła na pełne morze cumujące w porcie kutry i zalała przetwórnię ryb. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.

W regionie ogłoszono stan wyjątkowy. Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych wezwało do ewakuacji osób z terenów położonych najbliżej wybrzeża.

Na wyspie Sachalin uszkodzona została sieć energetyczna i doszło do przerw w dostawie prądu - przekazała agencja RIA Nowosti.

Tsunami to nie pojedyncza fala, ale cała seria

Dave Snider z Narodowego Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Alasce podkreślił, że tsunami to nie pojedyncza fala, ale cała ich seria, przemierzająca ocean z prędkością odrzutowca. W rozmowie z agencją AP ekspert uprzedził, że niektóre społeczności mogą odczuwać skutki dłużej, bo fale „będą przemieszczać się tam i z powrotem przez dłuższy czas”.

Trzęsienie ziemi najsilniejsze od 1952 r.

W środę u wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7 - przekazała agencja Reutera, powołując się na służby geofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk. Eksperci przewidują, że wstrząsy wtórne o magnitudzie do 7,5 będą występować co najmniej przez miesiąc.

Środowe trzęsienie ziemi było najsilniejsze od 1952 r. - przekazały rosyjskie media. Portal amerykańskiego magazynu „Time” stwierdził natomiast, że było to szóste najsilniejsze zarejestrowane trzęsienie ziemi.

Ostrzeżenie przed Tsunami dla wschodniego wybrzeża Chin

Ośrodek ostrzeżeń przed tsunami ministerstwa zasobów naturalnych wydał ostrzeżenie dla wschodniego wybrzeża Chin, które obejmuje Szanghaj i prowincję Zhejiang. Przewidziano fale o wysokości od 0,3 do 1 metra w związku z potężnym trzęsieniem ziemi o magnitudzie 8,8, które wystąpiło w środę rano u wschodnich wybrzeży Kamczatki na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Ze względu na zagrożenie tsunami wszystkie loty na Maui zostały odwołane - poinformował w środę gubernator Hawajów Josh Green. Pierwsze fale dotarły już do amerykańskiego archipelagu, nie ma doniesień by wyrządziły szkody. Tsunami jest następstwem trzęsienia ziemi u wybrzeży Kamczatki.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że w związku z silnym trzęsieniem ziemi u wybrzeży Kamczatki na Dalekim Wschodzie Rosji wydano ostrzeżenia przed tsunami dla mieszkańców Hawajów. Ostrożność powinny zachować też osoby przebywające na Alasce i na zachodnim wybrzeżu USA.

Ostrzeżenia przed „spodziewanymi niszczycielskimi falami tsunami”

Trump napisał w serwisie Truth Social, że tsunami zagrożona jest też Japonia. „BĄDŹCIE SILNI I BEZPIECZNI” - zaapelował.

Amerykańskie służby wydały ostrzeżenia przed tsunami u brzegów Kalifornii, Oregonu i stanu Waszyngton. Ostrożność mają też zachować osoby przebywające na południu Alaski, na półwyspie Aleuckim oraz w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska.

Departament Zarządzania Kryzysowego w Honolulu wezwał do ewakuacji części wybrzeża Hawajów. Ostrzeżono przed „spodziewanymi niszczycielskimi falami tsunami”.

Służby na Hawajach postanowione są w stan gotowości

Portal telewizji CNN podał, że na Maui odnotowano tsunami o wysokości około 1,5 metra. Nie jest jasne, czy to główna fala oceaniczna.

Green ostrzegł na konferencji prasowej, że minie kilka godzin zanim zagrożenie ustąpi i nie jest wykluczone że pojawią się nawet kilkumetrowe fale. Wezwał mieszkańców do zachowania ostrożności. Uspokoił, że nie ma planów wprowadzenia ograniczeń w dostępie do prądu.

Władze Hawajów zdecydowały o zamknięciu wszystkich morskich portów cywilnych. Na wyspie Maui, drugiej co do wielkości na archipelagu i zamieszkanej przez nieco ponad 150 tys. osób, odwołano wszystkie przyloty i odloty. Służby na Hawajach postanowione są w stan gotowości.