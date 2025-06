„Jeśli (Trump - PAP) się na to zgodzi, Stany Zjednoczone staną się bezpośrednim uczestnikiem nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie i będą prowadzić w Iranie dokładnie taki rodzaj wojny, jakiej Trump w obu kampaniach obiecywał unikać” – napisał „NYT”.

GBU-57, czyli "pogromcą bunkrów". Czy bomba zostanie użyta w Iranie?

Zdaniem ekspertów jedyną bronią zdolną do zniszczenia irańskich zakładów w Fordo jest bomba penetrująca GBU-57, która waży 13,6 tony, a jedyny samolot zdolny do jej uniesienia to bombowiec B-2. Izrael nie posiada ani jednego, ani drugiego. Jeśli Trump nie zdecyduje się na użycie tej bomby, nazywanej „pogromcą bunkrów”, program nuklearny Iranu nie zostanie unicestwiony – podkreślił „NYT”.

„Fordo zawsze było sednem tego konfliktu. Jeśli skończy się na tym, że Fordo będzie nadal wzbogacać uran, to cel strategiczny (Izraela - PAP) nie zostanie osiągnięty” – powiedział „NYT” Brett McGurk, doradca ds. Bliskiego Wschodu czterech amerykańskich prezydentów USA, od George’a W. Busha do Joe Bidena.

Dziennik podał, że Stany Zjednoczone od dwóch lat analizowały, jak wykonać taką operację, i doszły „do konkluzji, że jedna bomba nie rozwiąże problemu”. „Atak na Fordo musiałby być przypuszczany falami, a bombowce B-2 spuszczałyby bomby jedną po drugiej w to samo miejsce. Operacja ta musiałaby zostać wykonana przez amerykańskiego pilota i załogę” – czytamy.

Według „NYT” amerykański wywiad zgadza się z McGurkiem i innymi ekspertami, że jeśli Fordo ujdzie z konfliktu cało, to Iran zachowa kluczowy sprzęt pozwalający mu realizować program nuklearny, nawet gdyby musiał odbudować większość infrastruktury nuklearnej zniszczonej dotąd przez Izrael.

Gazeta zwróciła uwagę, że istnieją alternatywy. „Gdyby odcięto dostawy prądu do Fordo – poprzez sabotaż albo bombardowanie – mogłoby to uszkodzić lub zniszczyć wirówki obracające się z prędkością ponaddźwiękową” – zaznaczył „NYT”, przypominając, że według dyrektora generalnego MAEA Rafaela Grossiego tak właśnie mogło się stać w innych irańskich zakładach wzbogacania uranu w Natanz.

Stany Zjednoczone przystąpiły do pracy nad zaprojektowaniem „poskramiacza bunkrów” w 2004 r., za czasów administracji George’a W. Busha, właśnie z myślą rozbijania gór chroniących najgłębiej położone obiekty nuklearne Iranu i Korei Północnej. Bomby te przetestowano jednak dopiero za pierwszej kadencji Trumpa (2017-2021) i wtedy też zostały włączone do amerykańskiego arsenału.

„NYT” podkreślił, że Izrael zabiegał o GBU-57 od czasów administracji Busha, a w ostatnich miesiącach temat ten powracał wielokrotnie, jak dotąd bez rezultatu. Według dziennika wśród polityków Partii Republikańskiej nie ma zgodności co do tego, czy bomby należy użyć. Przeciwnicy – w tym podcaster Tucker Carlson - argumentują m.in., że grozi to USA głębokim zaangażowaniem się w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, co ich zdaniem pokazały już interwencje w Iraku i Afganistanie.

W Pentagonie natomiast zastrzeżenia budzi co innego. Podsekretarz obrony Elbridge Colby od dawna podkreśla, że wszelkie zasoby militarne skierowane na wojny na Bliskim Wschodzie pomniejszają zasoby przeznaczone dla regionu Pacyfiku oraz na powstrzymanie Chin.

Niejednoznaczne wypowiedzi Trumpa

Wypowiedzi Trumpa na ten temat są niejednoznaczne. Deklaruje on, że nadal zabiega o dyplomatyczne doprowadzenie do zawarcia z Iranem porozumienia w sprawie jego programu nuklearnego, ale w poniedziałek zamieścił post w mediach społecznościowych, że „wszyscy powinni natychmiast ewakuować się z Teheranu”.

„Na razie Trump może sobie pozwolić na stanie w rozkroku.(…) Ale jeśli połączenie perswazji i nacisku nie przyniesie rezultatu, będzie musiał zdecydować, czy jest to wojna Izraela, czy także USA” – skonkludował dziennik.(PAP)