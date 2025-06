Premier Izraela został poproszony o komentarz w sprawie medialnych doniesień, według których prezydent USA Donald Trump odrzucił izraelski plan zabicia Chameneia w obawie przed możliwością eskalacji konfliktu. "To nie eskaluje konfliktu, to zakończy konflikt" - odparł.

Pytany, czy Izrael rzeczywiście mógłby zabić lidera Iranu, Netanjahu odpowiedział, że jego kraj "robi to, co musi robić".

"Nie zamierzam brnąć w szczegóły, ale zaatakowaliśmy ich czołowych naukowców", pracujących przy programie atomowym - zaznaczył. "To w zasadzie nuklearny zespół Hitlera" - dodał.

Premier Izraela powiedział, że jest to w interesie USA, by wesprzeć Izrael, który dąży do wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego.

"Dziś to jest Tel Awiw. Jutro to Nowy Jork. Rozumiem (podejście) America First (Ameryka przede wszystkim). Nie rozumiem America Dead (Martwa Ameryka). To jest to, czego ci ludzie chcą. Skandują: śmierć Ameryce. Więc robimy coś, co służy ludzkości i jest to walka dobra ze złem" - dodał. Powiedział też, że Iran "celowo atakuje" mieszkańców Izraela.

Netanjahu również skomentował doniesienia poniedziałkowego "Wall Street Journal", według której Iran zaczął sygnalizować, że chce zakończenia działań wojennych i powrotu do negocjacji na temat programu nuklearnego.

"Nie jestem zaskoczony. Chcą kontynuować te fałszywe negocjacje, w których kłamią, oszukują, zwodzą USA. Mamy bardzo dobre informacje wywiadowcze na ten temat" - powiedział. Oświadczył, że Iran nadal chce budować swoją broń nuklearną i arsenał pocisków balistycznych. "Chcą nadal pracować nad dwoma egzystencjalnymi zagrożeniami dla Izraela podczas rozmów. Do tego nie dojdzie" - oznajmił Netanjahu.