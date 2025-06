"Konfrontacja między Izraelem a Iranem zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat - ocenił premier Donald Tusk we wpisie na platformie X. Dodał, że Europa i USA muszą zjednoczyć swoje wysiłki, by powstrzymać dalszą eskalację. Po ataku Izraela na Iran sytuacja, Teheran zapowiada, że irańskie działania będą kontynuowane. "Będzie to dla agresora bardzo bolesne" -poinformował przedstawiciele irańskiej armii.

Atak Izraela na Iran: Konflikt się nasila

Izrael: nasze myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Iranu

Iran nie pozostaje dłużny. Zapowiada kontynuację ataków na Izrael Premier Donald Tusk opublikował w sobotę rano na platformie X wpis dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie. "Konfrontacja między Izraelem a Iranem zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat. Od czasów II wojny światowej nie byliśmy tak blisko globalnego konfliktu" - przekazał premier. Premier zaapelował o zjednoczenie wysiłków Europy i USA w celu powstrzymania dalszej eskalacji. "Europa i USA muszą zjednoczyć swoje wysiłki, aby powstrzymać dalszą eskalację. Wciąż nie jest za późno!" - podkreślił Donald Tusk. Atak Izraela na Iran: Konflikt się nasila Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. W nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano Iran przeprowadził kolejne serie ataków na Izrael. Są zabici i ranni. Z kolei Izrael zaatakował lotnisko Mehrabad w stolicy Iranu, Teheranie, na którym stacjonują samoloty bojowe irańskich sił powietrznych. Około godz. 11 w sobote teherańska telewizja poinformowała, że 60 osób, w tym 20 dzieci, zginęło w izraelskim ataku na osiedle mieszkaniowe w stolicy Iranu, Teheranie. We wcześniejszych atakach izraelskich na Iran, trwających od godzin porannych w piątek, zginęło co najmniej 86 osób - 78 w Teheranie i osiem w mieście Tebriz na północnym zachodzie kraju Izrael: nasze myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Iranu "Nasze myśliwce przeleciały nad stolicą Iranu – poinformowała armia izraelska. "Po raz pierwszy od początku wojny kilkadziesiąt myśliwców izraelskiego lotnictwa wleciało w przestrzeń (powietrzną) nad Teheranem, ponad 1500 km od Izraela, i zaatakowało systemy obronne w okolicy Teheranu" – podał dowódca izraelskiego lotnictwa Tomer Bar. "W obliczu krytycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych obywateli postanowiliśmy działać profesjonalnie, zdecydowanie i precyzyjnie" – dodał. Iran nie pozostaje dłużny. Zapowiada kontynuację ataków na Izrael Iran będzie kontynuował ataki na Izrael – poinformowała w sobotę agencja prasowa Fars, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskiej armii. "Ta konfrontacja nie zakończy się ograniczonymi akcjami z ostatniej nocy, irańskie ataki będą kontynuowane. Będzie to dla agresora bardzo bolesne" – powiadomiło źródło agencji. Izraelska armia poinformowała w sobotę rano, że Iran wystrzelił kolejne rakiety w kierunku Izraela. Według świadków eksplozje było słychać m.in. w Tel Awiwie i Jerozolimie. W centralnej części kraju zginęły dwie osoby, 19 zostało rannych.