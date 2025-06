Biały Dom: Wysłanie imigrantów do Guantanamo to fake

"Ta historia to FAKE NEWS. To się nie wydarzy" - napisała Leavitt na platformie X. Nie podała żadnych dodatkowych wyjaśnień. Skomentowała w ten sposób doniesienia "WP", zgodnie z którymi Biały Dom zamierza znacząco zwiększyć liczbę nielegalnych imigrantów wysyłanych do Guantanamo. Według gazety mieliby tam trafić również obywatele państw sojuszniczych USA, w tym Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii, Polski, Turcji i Ukrainy. Dziennik podał, że administracja Trumpa prawdopodobnie nie poinformuje rządów tych państw o umieszczeniu ich obywateli w Guantanamo.

Podobne doniesienia pojawiły się we wtorek na portalu Politico. Według niego trwają przygotowania do przetransportowania na Kubę ok. 9 tys. imigrantów; obecnie przebywa ich tam kilkuset. Miałoby to na celu zwolnienie miejsca w ośrodkach zatrzymań dla nielegalnych imigrantów w USA.

Co stanie się z imigrantami: co mówił Trump?

Trump już w lutym ogłosił, że nielegalni imigranci będą umieszczani w Guantanamo. Zapowiedział wówczas, że będą tam wysyłani "najgorsi z najgorszych". Późniejsze doniesienia mediów, m.in. "WP", podważały te deklaracje. Trump początkowo zapowiadał, że umieszczonych zostanie tam 30 tys. imigrantów, jednak do tej pory wysłano tam zaledwie kilkaset osób.

Amerykańska baza już w przeszłości służyła jako ośrodek, w którym umieszczano migrantów z Kuby i Haiti próbujących dostać się do USA drogą morską, lecz w ostatnich dekadach była znana jako więzienie dla osób podejrzanych o terroryzm.