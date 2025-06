"Będziemy wspólnie produkować drony, rakiety, amunicję..."

"Uzgodniliśmy, że produkcja wytwarzana za granicą na licencji ukraińskiej będzie trafiać do Ukrainy, dopóki trwa wojna. Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie wszystkich propozycji ze strony zainteresowanych państw-partnerów. Nie zatwierdziliśmy jeszcze oficjalnej nazwy, ale tymczasowo nazywamy to Ramstein Investment for Industries, co stanowi strategiczny przełom" - powiedział Umierow na środowej konferencji prasowej po spotkaniu, które odbyło się w Brukseli.

Minister wyjaśnił, że w ramach tej inicjatywy firmy ukraińskie będą mogły inwestować w krajach partnerskich grupy Ramstein, a firmy z państw członkowskich grupy będą mogły budować swoje zakłady produkcyjne na terytorium Ukrainy.

"Będziemy wspólnie produkować drony, rakiety, amunicję i inne rodzaje broni. Ukraińskie drony zmieniły obraz pola walki, a teraz zmienią sposób, w jaki państwa Ramstein przygotowują się na przyszłe zagrożenia" - zaznaczył Umierow.

Minister wyraził nadzieję, że projekt ten zostanie objęty wsparciem w ramach programu SAFE Unii Europejskiej, który ma zapewnić do 150 miliardów euro na produkcję uzbrojenia – napisała agencja Interfax-Ukraina.

"Nasi partnerzy gotowi są iść naprzód. To sytuacja korzystna dla wszystkich. Ukraińskie firmy mogą inwestować w Europie, a europejskie lub euroatlantyckie firmy mogą budować swoje zakłady w Ukrainie. Ukraińskie firmy oczywiście zyskają dostęp do finansowania, nowoczesnych technologii, nowych możliwości produkcyjnych, a także strategicznych partnerstw z czołowymi światowymi graczami" - dodał Umierow.