Trump zapowiedział, że będzie rozmawiać z Putinem w poniedziałek o godzinie 10 (16 w Polsce). "Tematami rozmowy będą zakończenie rozlewu krwi, w którym ginie średnio ponad 5000 rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel" - napisał prezydent w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

Następnie Trump ma rozmawiać z Zełenskim, a później - wraz z nim - z liderami różnych krajów NATO.

Wyraził nadzieję, że "będzie to produktywny dzień, dojdzie do zawieszenia broni, a ta bardzo brutalna wojna, wojna, do której nigdy nie powinno dojść, zakończy się". (PAP)