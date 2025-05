Dwie największe globalne gospodarki wycofały się ze wzajemnych zaporowych ceł, co skłoniło inwestorów do wzmożonych zakupów amerykańskich aktywów. To jednak dopiero początek rozmów w sprawie przyszłych warunków handlu między Ameryką i Chinami.

Nadmierny optymizm inwestorów

Redukcja zaporowych ceł to dopiero początek Poniedziałkowe notowania na rynkach finansowych przyniosły gwałtowny wzrost cen amerykańskich aktywów. Główne indeksy Wall Street zwyżkowały o 3–4 proc., a kurs dolara wobec euro poszedł w górę o 1,5 proc. W ten sposób inwestorzy zareagowali na wyniki weekendowych rozmów między USA i Chinami w sprawie warunków wzajemnego handlu. Stany Zjednoczone zgodziły się obniżyć cła wyrównawcze na chińskie towary ze 145 do 10 proc., a Chiny zredukowały odwetowe taryfy na import z Ameryki ze 125 do 10 proc. Obniżone stawki mają obowiązywać przez 90 dni. Nadmierny optymizm inwestorów „Ostatnie raporty finansowe i dane ekonomiczne wraz ze stopniowo poprawiającymi się warunkami handlu spowodowały, że inwestorzy skupili się wyłącznie na optymistycznych perspektywach dalszego wzrostu" – napisali w opublikowanym w poniedziałek komentarzu ekonomiści Goldman Sachs. Eksperci oceniają, że prawdopodobieństwo recesji w amerykańskiej gospodarce utrzymuje się na poziomie 45 proc., a tempo wzrostu zysków firm notowanych na Wall Street, które w I kw. wyniosło 12 proc. w ujęciu rocznym, biorąc pod uwagę zysk na akcję spółek z indeksu S&P 500, jest nie do utrzymania w przyszłości. Gdy na początku kwietnia Donald Trump ogłaszał cła wyrównawcze na większość importowanych do USA towarów, perspektywy gospodarcze – przede wszystkim Stanów Zjednoczonych – gwałtownie się pogorszyły. Pod wpływem obaw o recesję i pod naciskiem inwestorów, wyprzedających amerykańskie aktywa, Trump zaczął robić kroki wstecz. Między innymi zawiesił podwyższone stawki, dotyczące tych państw, z którymi USA mają deficyt handlowy i rozpoczął negocjacje w sprawie wzajemnych umów handlowych. Pierwszym efektem rozmów jest zawarte w zeszłym tygodniu wstępne porozumienie z Wielką Brytanią. Wycofanie się przez Chiny i USA z większej części wzajemnych ceł nie oznacza, że warunki handlu między dwoma największymi globalnymi gospodarkami wróciły do punktu wyjścia. Trump utrzymał 20-proc. taryfy nałożone na Pekin w związku z handlem fentanylem i 10-proc. podstawową stawkę ceł wzajemnych. Nierozwiązany pozostaje główny problem dla amerykańskiej administracji – w jaki sposób ustalić warunki wymiany, żeby zredukować nadwyżkę Chin w handlu towarami. Z danych chińskiej służby celnej wynika, że w zeszłym roku wartość eksportu przewyższyła import o rekordową kwotę biliona dolarów, a jedna trzecia nadwyżki przypadła na handel z USA. Redukcja zaporowych ceł to dopiero początek „Obniżenie taryf na chiński import do 30 proc. jest wystarczające, aby umożliwić powrót do mniej więcej normalnego handlu. Przypuszczamy, że eksporterzy, importerzy i konsumenci podzielą się kosztami taryf" – napisali w komentarzu ekonomiści ING. Eksperci zwracają uwagę, że zawarte porozumienia można postrzegać jako zwycięstwo Chin, które domagały się obniżenia ceł, nim strony usiądą do rozmów. Dzięki zawieszeniu trzycyfrowych stawek Chiny mają szansę uniknąć problemów z utrzymaniem tempa wzrostu gospodarczego, opartego w ostatnich latach w dużym stopniu na eksporcie. Z punktu widzenia USA obniżone taryfy pozwalają ograniczają wzrost inflacji. W dalszym ciągu dość kręta wydaje się jednak droga do ustalenia, na jakich warunkach eksporterzy z innych krajów będą sprzedawać towary na rynku amerykańskim. Około 70 państw zgłosiło chęć negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ale wciąż na ogłoszenie czekają cła sektorowe, które mają objąć produkty wyłączone z taryf wyrównawczych. Amerykańska administracja deklaruje gotowość wprowadzenia ceł na mikroprocesory i produkty farmaceutyczne. Dopiero w listopadzie zakończyć mają się postępowania, których efektem mogą być podwyższone taryfy na drewno i miedź. Między innymi z tych powodów eksperci Goldman Sachs są ostrożni w prognozowaniu powrotu głównych amerykańskich indeksów do najwyższych poziomów w historii, na których były jeszcze w połowie lutego. Ich zdaniem 2025 r. S&P 500 zakończy na poziomie 5,9 tys. pkt, zbliżonym do wartości zanotowanej na poniedziałkowej sesji. Przed trzema miesiącami indeks przekraczał 6,1 tys. pkt.