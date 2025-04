Rzeczniczka Komisji Europejskiej Lea Zuber wyraziła w czwartek nadzieję, że KE przedstawi wkrótce decyzje w toczących się postępowaniach wobec Apple i Mety. Zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych (DMA) obu firmom grożą kary w wysokości do 10 proc. ich globalnego obrotu.

Komisja Europejska vs. Meta i Apple

DMA reguluje działalność dużych platform internetowych w UE. Celem tej regulacji jest ograniczenie dominującej roli największych firm cyfrowych, nazywanych "strażnikami dostępu" i zapewnienie większej konkurencyjności na rynku cyfrowym. Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa, których roczny obrót w UE wynosi powyżej 7,5 mld euro, a liczba użytkowników przekracza 45 mln miesięcznie.

KE wszczęła postępowanie wobec Apple i Mety w marcu 2024 r. Apple jest oskarżane o ograniczanie dostępu w swoich sklepach z aplikacjami do ofert niepowiązanych z tą firmą. Z kolei postępowanie wobec Mety zostało wszczęte w związku z wprowadzeniem na należących do niej platformach mechanizmu, który daje użytkownikom wybór: wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie spersonalizowanych reklam lub zapłacić, aby nie widzieć reklam.

Postępowanie KE ws. big tech

Przed rokiem KE poinformowała, że zamierza zakończyć postępowania w ciągu 12 miesięcy. Zapowiedziany przez KE termin jednak minął. Rzeczniczka KE została w czwartek zapytana, czy KE będzie czekać 90 dni na ogłoszenie rozstrzygnięcia w obu postępowaniach. Koniec tych postępowań zbiegł się bowiem w czasie z zamieszaniem wokół ceł, które nakłada na partnerów handlowych, w tym na UE, administracja Donalda Trumpa.

Chociaż UE zapowiada, że kwestie związane z regulacjami big techów nie podlegają negocjacjom handlowym, to decyzja w sprawie dwóch amerykańskich gigantów może wpłynąć na rozmowy o cłach pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą. Jest oczekiwanie, że negocjacje handlowe nabiorą rozpędu teraz, po ogłoszeniu przez Trumpa zawieszenia części taryf na 90 dni; na wstrzymanie ceł odwetowych zdecydowała się też w czwartek UE.

Zuber odpowiedziała dziennikarzom w Brukseli, że termin na zakończenie postępowania wobec big techów, określony w DMA, jest miękki. Jak sugerowała, postępowania trwają dłużej, bo DMA jest regulacją nową, która daje KE nowe narzędzia. "Musimy przeprowadzić te postępowania dokładnie i dokładnie przygotować nasze decyzje. Nie chcielibyśmy, by te decyzje zostały obalone w sądach, dlatego zależy nam na tym, by były prawnie nie do podważenia" - powiedziała. "Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli je przedstawić" - dodała rzeczniczka KE.