Komisja Europejska uznała, że firma Apple może naruszać Akt o Usługach Cyfrowych (DMA). Problemem jest sklep z aplikacjami App Store, który uniemożliwia ich twórcom przekierowywanie klientów do tańszych ofert. Apple jest pierwszą platformą, której KE zarzuca łamanie DMA. Naruszenie przepisów DMA grozi grzywną w wysokości do 10 proc. całkowitego światowego obrotu.

DMA reguluje działalność dużych platform internetowych w UE. Celem tej regulacji jest ograniczenie dominującej roli największych firm cyfrowych nazywanych "strażnikami dostępu" i zapewnienie większej konkurencyjności na rynku cyfrowym. Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa, których roczny obrót w UE wynosi powyżej 7,5 mld euro, a liczba użytkowników przekracza 45 mln miesięcznie.

Apple strażnikiem dostępu uznanym przez KE

Za "strażników dostępu" KE uznała do tej pory siedem firm: Apple, Alphabet, Amazon, Booking.com, ByteDance, Meta i Microsoft. Applejest pierwszym "strażnikiem dostępu", któremu KE zarzuca łamanie przepisów DMA.

KE Apple zarzuca łamanie przepisów DMA

Powodem są zasady, na jakich działa sklep z aplikacjami App Store amerykańskiego producenta iPhone'ów. W ocenie KE uniemożliwiają one dostawcom aplikacji przekierowywanie konsumentów do konkurencyjnych ofert. Na mocy DMA programiści dystrybuujący swoje aplikacje za pośrednictwem sklepu Apple powinni mieć możliwość bezpłatnego informowania swoich klientów o alternatywnych, tańszych możliwościach zakupu, kierowania ich do tych ofert i umożliwiania dokonywania zakupów. We wstępnej ocenie KE uznała, że amerykańska firma nie daje takiej możliwości.

"Przekierowywanie jest kluczowe, by zapewnić twórcom aplikacji niezależność od sklepów z aplikacjami dostawców usług, a konsumentom świadomość istnienia lepszych ofert" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprzewodnicząca KE ds. konkurencyjności Margrethe Vestager.

Apple może odnieść się do zarzutów. Jeśli KE w kolejnym kroku potwierdzi jednak, że firma nie działa zgodnie z przepisami DMA, będzie mogła wydać decyzję o braku zgodności. Taka decyzja może zapaść w ciągu roku od wszczęcia postępowania - w przypadku App Store'a procedurę uruchomiono 25 marca.

Co grozi za naruszenie przepisów DMA?

Naruszenie przepisów DMA grozi grzywną w wysokości do 10 proc. całkowitego światowego obrotu "strażnika dostępu". W przypadku powtarzających się naruszeń kara może sięgać nawet 20 proc.

KE przeciwko Apple'owi

W poniedziałek KE wszczęła też nowe postępowanie przeciwko Apple'owi w ramach DMA. Zbada m.in., czy amerykańska firma przestrzega unijnych zasad nakładając na dostawców aplikacji opłatę za każdorazowe ich pobranie z App Store'a.

Autorka: Magdalena Cedro