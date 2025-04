Prezydent USA Donald Trump podpisał w środę rozporządzenie wykonawcze w sprawie analizy przepisów regulujących eksport sprzętu wojskowego. Chce ułatwić dużym amerykańskim firmom zbrojeniowym sprzedaż za granicą - poinformowały media.

„Nie jesteśmy w stanie dostarczać systemów uzbrojenia w niezawodny i skuteczny sposób naszym kluczowym sojusznikom. Głównym tego powodem jest nieefektywność i niespójność procesu, w którym zatwierdzamy zagraniczną sprzedaż sprzętu wojskowego” - wyjaśnił asystent Białego Domu Will Scharf.

W trakcie ceremonii podpisania w Gabinecie Owalnym dekretu dodał, że zarządzenie zobowiązuje Departament Obrony, Departament Stanu i inne agencje rządowe do zmiany systemu sprzedaży uzbrojenia za granicę. Pozwoli to skuteczniej dostarczać sprzęt, co stworzy miejsca pracy w USA i zapewni dochód amerykańskim producentom broni.

Agencja Reutersa poinformowała, że dekret pozwoli zwiększyć sprzedaż dużych amerykańskich firm zbrojeniowych, jak Lockheed Martin, RTX i Boeing. Obecnie ustawa o kontroli eksportu broni daje Kongresowi USA prawo do analizy kontraktów zbrojeniowych w zależności od tego, jak bliskim sojusznikiem jest dany kraj i jak duża jest planowana sprzedaż.

"Szybsze dostosowywanie się do zmiennych okoliczności na całym świecie"

Reuters przypomina, że podczas pierwszej kadencji w Białym Domu Trump wyraził niezadowolenie z powodu postawy Kongresu opóźniającego sprzedaż broni innym krajom. Niektórzy ustawodawcy uzasadniali to m.in. koniecznością obrony praw człowieka.

W 2019 roku Trump wywołał niezadowolenie wielu członków Kongresu, w tym niektórych Republikanów, ogłaszając "stan wyjątkowy" z powodu napięć w stosunkach z Iranem. Umożliwiło to wysłanie do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii - krajów oskarżanych o łamanie praw człowieka - uzbrojenia o wartości ponad 8 mld dolarów.

Także w środę Trump sygnował rozporządzenie inicjujące ogólną analizę programów zamówień publicznych w Pentagonie. „Dzięki temu rozporządzeniu wykonawczemu zmodernizujemy strukturę zamówień publicznych, z której korzysta Departament Obrony. Umożliwi to szybsze dostosowywanie się do zmiennych okoliczności na całym świecie” - oświadczył Scharf.