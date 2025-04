Giełdy na Wall Street zareagowały podczas środowej sesji największymi wzrostami od ponad 5 lat na informację, że prezydent USA Donald Trump zdecydował o zawieszeniu na 90 dni podwyższonych ceł i ich czasowej obniżce do 10 proc. Nasdaq rośnie 10 proc., Dow zyskuje prawie 2.500 punktów, S&P 500 idzie w górę 8 proc.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że podniesie cła nałożone na towary z Chin do 125 proc. i jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych ceł dla innych państw. W tym czasie cła mają wynosić 10 proc.

"Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125 proc., ze skutkiem natychmiastowym" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Cła Trumpa zawieszone

Trump w poście w mediach społecznościowych powiedział również, że: "znacznie obniża wzajemne cła w tym okresie, do 10 proc., również ze skutkiem natychmiastowym".

Trump przypisał swoją decyzję o zawieszniu ceł faktowi, że ponad 75 krajów skontaktowało się z amerykańskimi urzędnikami w celu wynegocjowania rozwiązania problemów handlowych, które powstały przy nakładaniu nowych ceł.

Sekretarz skarbu Scott Bessent twierdzi, że Trump zawsze planował wycofać się ze swoich szeroko zakrojonych planów taryfowych dla kilkudziesięciu krajów zaledwie kilka dni po ich ogłoszeniu.

"To była jego strategia przez cały czas" – powiedział Bessent dziennikarzom w Białym Domu.

Wojna handlowa z Chinami

"Można nawet powiedzieć, że sprowokował Chiny do złej pozycji" – mówi Bessent, odnosząc się do faktu, że Chiny, które nałożyły cła odwetowe, teraz stoją w obliczu wyższych ceł amerykańskich, podczas gdy inne otrzymują ulgę.

Akcje spółek najbardziej dotkniętych skutkami bitwy celnej zareagowały mocnymi wzrostami. Apple wzrósł o 7 proc., a Nvidia o 10 proc., Walmart zyskał 9 proc.

Akcje były niestabilne przez większość środowej sesji po tym, jak Chiny zapowiedziały, że od czwartku nałożą 84-procentowy podatek na amerykańskie towary. Nastąpiło to po tym, jak krótko po północy weszły w życie amerykańskie cła w wysokości 104 proc. na import z Chin. UE zatwierdziła również swój pierwszy zestaw ceł na USA, które mają wejść w życie 15 kwietnia.

W życie weszły również amerykańskie cła na import z innych krajów. Kanada potwierdziła we wtorek plany wprowadzenia w życie 25-procentowych ceł odwetowych na pojazdy wyprodukowane w USA. Obejmuje to pojazdy, które nie są zgodne z umową między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, a także w pełni zmontowane pojazdy zgodne z USMCA spoza Kanady i Meksyku, które są przywożone do Kanady z USA.

Krótko po otwarciu rynku w środę, prezydent Donald Trump wezwał inwestorów do zachowania spokoju w poście na Truth Social. Trump dodał również, że: "to świetny czas na zakupy"