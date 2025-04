Co najmniej 14 osób, w tym sześcioro dzieci, zginęło w ataku rakietowym Rosji na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie; obok miejsca uderzenia znajdował się plac zabaw – poinformował w piątek wieczorem szef Rady Obrony miasta, Ołeksandr Wiłkuł.

„Niestety, jest już 14 zabitych, wśród nich pięcioro dzieci. Obok miejsca trafienia był plac zabaw” – przekazał w Telegramie. W poprzednim wpisie Wiłkuł pisał o ponad 50 rannych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, oświadczył następnie, że zginęło sześcioro dzieci.

Atak pociskami balistycznymi

Według wcześniejszych doniesień wojska Rosji zaatakowały Krzywy Róg pociskami balistycznymi. Rakieta trafiła w restaurację w zaludnionej dzielnicy – podali użytkownicy sieci społecznościowych. Wiłkuł powiadomił o ataku rakietowym o godz. 18.56 czasu lokalnego (17.56 w Polsce).

Szef rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko napisał, że Rosjanie najprawdopodobniej użyli rakiety Iskander. „Rosyjska kasetowa rakieta balistyczna, wstępnie Iskander. Jest to celowe uderzenie mające na celu zabicie dużej liczby osób” – ocenił.

Prezydent Zełenski, który złożył kondolencje rodzinom ofiar, zwrócił uwagę, że Rosjanie uderzyli w zwykłą ulicę zwykłego miasta, w cywilnej dzielnicy mieszkalnej.

"Rosja chce tylko wojny"

„Każdego dnia rosyjskie ataki. Każdego dnia giną ludzie. Jest tylko jeden powód, dla którego to wszystko trwa: Rosja nie chce zawieszenia broni i my to widzimy. Cały świat to widzi. Każdy pocisk, każdy atak dronów dowodzi, że Rosja chce tylko wojny. I tylko od presji świata na Rosję, od wszystkich wysiłków na rzecz wzmocnienia Ukrainy, naszej obrony powietrznej, naszych sił - tylko od tego zależy, kiedy wojna się zakończy” – napisał w Telegramie.

„Ameryka, Europa i wszyscy inni na świecie są w stanie zmusić Rosję do porzucenia terroru i wojny. I to trzeba zapewnić: potrzebujemy pokoju” – podkreślił Zełenski.