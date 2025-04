Prezydent USA Donald Trump poinformował, że kierowany przez Elona Muska Departament Efektywności Rządowej "w pewnym momencie" przestanie działać, a miliarder jest dostępny do pełnienia funkcji specjalnego pracownika rządowego tylko przez 130 dni.

"Ma dużą firmę, którą musi kierować, więc w pewnym momencie tam wróci" - powiedział w poniedziałek Trump, cytowany przez stację CNN.

Prezydent dodał, że chciałby go zatrzymać tak długo, jak się da. "Wiecie, to jest bardzo utalentowany facet. Kocham mądrych ludzi, a on jest bardzo mądry, robi dobrą robotę" - dodał, odnosząc się do szefa koncernów Tesla i SpaceX.

Trump, pytany o to, czy DOGE będzie kontynuować swoje działania bez Muska, wyraził przekonanie, że szefowie resortów "nauczyli się dużo" na temat tego, jak działać i niektórzy z nich będą chcieli zatrzymać pracowników DOGE.

Ocenił, że "w pewnym momencie" DOGE zakończy działalność. "Nadejdzie moment, gdy wszyscy sekretarze będą w stanie wykonywać te zadania. Wykonywać je, jak to się mówi, za pomocą skalpela - i o to nam chodzi" - dodał prezydent USA.

DOGE to rządowa instytucja kierowana przez miliardera Muska, mająca na celu ograniczenie wydatków federalnych. Według szacunków CNN w czasie działania DOGE z agencji federalnych zwolniono ponad 121 tys. pracowników.