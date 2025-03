Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ogłosiła, że europoseł Grzegorz Braun zostanie wykluczony z obrad izby na 30 dni i będzie pozbawiony diety w związku z zakłóceniem upamiętnienia ofiar Holokaustu. Polityk sam poinformował o tym wcześniej, uznając sankcje finansowe za "niebanalne".

Przewodnicząca europarlamentu poinformowała o karze dla Brauna, otwierając w poniedziałek czterodniowe posiedzenie izby w Strasburgu.

Potwierdziła w ten sposób informację, którą podał sam zainteresowany w mediach społecznościowych 17 marca, powołując się na listy od Metsoli. Polski europoseł, obecnie niezależny, wcześniej należący do Konfederacji, nie będzie brał udziału w posiedzeniach plenarnych, które odbywają się średnio raz w miesiącu. To - jak obliczył sam polityk - oznacza, że powróci do udziału w posiedzeniach dopiero jesienią.

Z kolei w lutym Braun został wykluczony z obrad na dwa dni i za taki sam okres pozbawiony diety w związku z jego wypowiedzią na posiedzeniu plenarnym na temat osób LGBTQ.

Metsola podkreśliła w poniedziałek, że wyznaczając karę, wzięła pod uwagę "powtarzający się charakter lekceważenia przez pana Brauna norm postępowania". Jak dodała, polski polityk przerywając minutę ciszy w trakcie ceremonii upamiętniającej ofiary Holokaustu 29 stycznia br., wyrządził poważną szkodę reputacji PE.

Tym razem więc wykluczenie z obrad będzie trwało 30 dni i za taki sam okres europoseł nie otrzyma diety. Metsola poinformowała, że kara będzie obowiązywać od 10 marca "bez uszczerbku" dla prawa Brauna do głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Polski europoseł nie odwołał się od decyzji o nałożeniu kary

Braun zakłócił okolicznościowe posiedzenie PE 29 stycznia poświęcone pamięci ofiar Holokaustu. Podczas minuty ciszy kilkakrotnie krzyknął "Módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie". Na żądanie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli został wykluczony z obrad i wyprowadzony z sali w eskorcie straży parlamentarnej.

Informując w swoich mediach społecznościowych o karze, Braun powiedział, że jego wykluczeniu z obrad towarzyszą "pewne kary finansowe, niebanalne trzeba powiedzieć". "Przeciwko mnie przemawia brak skruchy i fakt, że jestem recydywistą" - mówił.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. Jest to ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia.

Braun został 17 stycznia 2025 roku usunięty przez sąd partyjny z szeregów Konfederacji, w związku z tym, że dwa dni wcześniej ogłosił swój start w wyborach prezydenckich wbrew rekomendacji partii dla kandydatury Sławomira Mentzena.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)