Do najszerszego grona wyborców w mediach społecznościowych dotarł Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS dotarł do 254 mln odbiorców, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski (KO), który dotarł do 232 mln, a na trzecim Szymon Hołownia (TD) (228 mln) - wskazano w raporcie Instytutu Monitorowania Mediów.

Z opublikowanego w piątek badania, przygotowanego przez IMM wynika, że w okresie od 10 do 16 marca do najszerszego grona odbiorców docierały treści medialne dotyczące kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

Nawrocki na czele

Zgodnie z badaniem, przekazy dotyczące Nawrockiego dotarły do 254 mln "potencjalnych kontaktów z przekazem", co oznacza, że statystyczna osoba w wieku od 15. roku życia mogła mieć kontakt z informacją na temat kandydata PiS blisko 8 razy. Drugie miejsce w zestawieniu wśród kandydatów na prezydenta z największym zasięgiem medialnym zajął kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, czyli obecny lider sondaży, a jego zasięg wyniósł 232 mln potencjalnych kontaktów. Trzecie miejsce pod tym względem zajął kandydat Trzeciej Drogi Szymona Hołownia, którego zasięg dotarł do 228 mln potencjalnych kontaktów, zajmując czwarte miejsce w ostatnich sondażach - zauważył IMM.

Najmniejszy zasięg osiągnęły treści dotyczące posła koła Wolni Republikanie - Marka Jakubiaka, którego zasięg dotarł do 14 mln potencjalnych kontaktów, co koreluje z jego wynikami w sondażach. Najwięcej opinii o pozytywnym wydźwięku dotyczył - jak wynika z raportu - Nawrockiego i Hołowni. Przy pierwszym z nich można dostrzec najlepszy stosunek pozytywnego przekazu medialnego w stosunku do opinii negatywnych. Z kolei najgorszy bilans przekazu negatywnego, w stosunku do pozytywnego dotyczy Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena, którzy w mediach częściej omawiani są w sposób krytyczny, niż pozostali kandydaci.

Najwięcej postów w okresie od 10 do 16 marca br. opublikowała kandydatka Lewicy Magdalena Biejat (210 postów). Drugie miejsce należy do wykluczonego z konfederacji Grzegorza Brauna (132 wpisy), a na trzecim znalazł się Mentzen, który opublikował 123 wpisy w mediach.

Ilość reakcji użytkowników

Na pierwszym miejscu, pod względem ilości reakcji użytkowników, znalazł się w kanałach społecznościowych kandydat Konfederacji. Zaangażowanie jego społeczności wyniosło blisko 1,5 mln interakcji, co oznacza, że "jego postać wyraźnie dominuje w social mediach" - tłumaczy IMM.

Drugie miejsce zajął Trzaskowski, który zanotował niespełna 450 tys. interakcji na swoich kanałach, a jego najpopularniejszym wpisem w ubiegłym tygodniu okazała się "rolka na TikToku, w której mówi o potrzebie większego wpływu kobiet w procesach decyzyjnych" - dodano.

Co cechuje kandydatów?

Instytut wskazał również, czym charakteryzują się kampanie wyborcze kandydatów w mediach społecznościowych. Zauważono, że Trzaskowski w mediach społecznościowych skupia się na prawach kobiet, inwestycjach samorządowych i wspólnocie europejskiej. W kampanii Nawrockiego dominują natomiast - jak wynika z raportu - odwołania do NATO i sprzeciw wobec paktu migracyjnego, a Hołownia koncentruje się na relacji z rozmów z wyborcami i promocji polskich firm.

Mentzen w kampanii stawia na budowanie społeczności wokół siebie i promocję spotkań wyborczych, Biejat buduje swój przekaz medialny wokół praw kobiet i sprzeciwie wobec polityki mieszkaniowej rządu. Kampania Jakubiaka opiera się na krytyce wobec rządu i przekazanie narodowym, Adrian Zandberg kładzie nacisk na gospodarkę, ochronę przemysłu i sprawiedliwość społeczną, a Braun prowadzi retorykę antyunijną i sprzeciwia się wobec pomocy dla Ukrainy.

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z Instytutu Monitorowania Mediów. Badanie dotyczy okresu 10-16 marca 2025 r. W raporcie zbadano przekazy z monitoringu informacji w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych oraz mediów społecznościowych. Wyniki uzyskanej medialności kandydatów zestawiono z uśrednionymi badaniami sondażowymi wyborów prezydenckich z następnego tygodnia (okres 15–21.03.2025 r.) pochodzącymi ze źródła: https://ewybory.eu/wybory-prezydenckie-2025-polska/sondaze-prezydenckie/. (PAP)