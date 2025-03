Przywódca Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o wiosennym poborze do służby wojskowej, który będzie trwał od 1 kwietnia do 15 lipca. Do wojska ma trafić 150 tysięcy poborowych - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

Przywódca Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o wiosennym poborze do służby wojskowej, który będzie trwał od 1 kwietnia do 15 lipca. Do wojska ma trafić 150 tysięcy poborowych - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Zgodnie z nowymi przepisami, które zostały wprowadzone w Rosji w zeszłym roku, do służby wojskowej będą powoływani obywatele w wieku od 18 do 30 lat. To największy wiosenny pobór w Rosji od początku rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. W 2022 roku wiosną do rosyjskiej armii trafiło 134,5 tys. osób, rok później wcielono 147 tys. poborowych, a w 2024 roku pobór objął 150 tys. młodych mężczyzn. Meduza podkreśla, że wzrost liczby poborowych wiąże się z dekretami Putina o stopniowym zwiększaniu liczebności armii rosyjskiej. Na początku 2022 roku Rosja miała około miliona żołnierzy, ale w ciągu trzech lat liczebność rosyjskiej armii wzrosła do półtora miliona ludzi. Na początku lutego br. ministerstwo obrony Rosji wprowadziło poprawki do przepisów o wojskowych badaniach lekarskich, które znacząco zmieniły procedurę badań personelu wojskowego i poborowych. Rosyjski portal przypomina, że w wyniku tych zmian w Rosji coraz trudniej jest uzyskać zwolnienie z obowiązkowej służby wojskowej ze względów zdrowotnych. (PAP) A.B.